Biografia de Jorge Amado será lançada nesta terça no Palacete das Artes

Documentos e cartas exclusivas da família, amigos e outros escritores, são só alguns dos elementos que poderão ser conferidos através do livro "Jorge Amado: uma biografia de Josélia Aguiar", que será lançado com entrada gratuita nesta terça-feira, 27, a partir das 19h no Palacete das Artes localizado no bairro da Graça.

Autor de clássicos brasileiros como "Capitães da Areia" e "Gabriela, Cravo e Canela", sua biografia, escrita pela autora baiana Joselia Aguiar com cerca de 600 páginas, reúne histórias e fotografias exclusivas do escritor brasileiro, resultados de uma cautelosa pesquisa feita pela escritora que teve acesso ao acervo desse grande artista que levou a Bahia para o mundo.

