Biografia aquece comemorações dos 70 anos de Mick Jagger

Mick Jagger tem muito o que comemorar em 2013. Aliás, já está comemorando desde o ano passado, quando a banda que lidera, os Rolling Stones, completou 50 anos. Disco novo e turnê estão prometidos para 2013. Mas no dia 26 de julho é o próprio Jagger que estará cruzando outro marco significativo, quando celebrará 70 anos de idade e em plena atividade. Algo paradoxal para quem sempre esteve associado a uma imagem de juventude, virilidade e sexo à flor da pele.

Para os interessados em entrar no clima das comemorações - ou entender melhor o mito Mick Jagger -, um bom começo pode ser a biografia escrita pelo jornalista inglês Philip Norman. Trata-se de uma volumosa compilação de fatos históricos que, submetidos ao escrutínio muitas vezes testemunhal de Norman (ele entrevistou o astro pela primeira vez em 1965 e já publicou dois livros sobre os Stones), procura traçar um perfil definitivo da persona Mick Jagger, com todos os seus paradoxos e idiossincrasias.

O artista que emerge das 624 páginas do livro é o arquétipo maior de um novo personagem surgido a partir da segunda metade do século 20: a celebridade pop. "Foi Jagger quem, mais do que qualquer outro, inventou o conceito de 'estrela' do rock, em oposição a mero cantor de uma banda", defende o autor.

De fato, em que pesem as cobranças dos mais puristas pela atitude - o espírito do não "vender-se" - como verdadeira essência do rock'n'roll, Mick deixou isto para Keith Richards, sua alma gêmea do "mal" nos Stones, e preferiu ser mais sincero com suas próprias ambições.

Desde sempre ele foi um obstinado por pertencer ao grand monde - as altas esferas dos famosos, nobres e aristocratas, com todas as suas badalações e culto na mídia. Jamais recusaria a medalha de Cavaleiro do Império Britânico que de fato ganhou, em 2003, apesar de todos os esperneios de Richards.

Cantor sem instrumento - O que o livro de Norman conta é a história de um rapaz bem educado e inteligente, nascido na família de um professor de ginástica de Dartford. Ele poderia ser um célebre economista ou um célebre outra-coisa-qualquer, mas a paixão pelo blues o levou a cantar na "maior banda de rock'n'roll do planeta". Um paradoxo em si, já que, como revela o livro, no início os Stones rechaçavam o rock como algo comercial e invasivo, agarrando-se com purismo ao blues.

Ao assumir o microfone da banda, Mick Jagger rompeu com a tradição de grupos só de instrumentistas e abriu caminho para um monte de estrelas cantantes do rock. "Ele não fez nada para adquirir a indefectível guitarra elétrica que o transformaria num cantor de rock como Buddy Holly, Eddie Cochran", escreveu Norman.

Talvez o fato mais revelador do livro seja o quanto Jagger foi discriminado na infância e adolescência por ter uma boca grande - o que, para os padrões britânicos, o aproximava perigosamente dos traços da raça negra, não importa o quão alva podia ser a sua pele ou quão azuis os seus olhos. Então, chega a soar absurdo nos tempos politicamente corretos de hoje o fato de os Stones terem sido recusados num programa da BBC por causa da protuberância labial do vocalista.

Curioso também é que, apesar do detalhe exótico, que fazia de Jagger uma anomalia, ele era o alvo preferido da mulherada em êxtase nos shows da banda. O invejável séquito de beldades que desfilaram oficial e extraoficialmente pela sua alcova vai de Chrissie Shrimpton a Carla Bruni, passando por Marianne Faithfull, Bianca Perez Morena, Jerry Hall, Angelina Jolie e até a nossa compatriota Luciana Gimenez.

Ainda nesta seara, o livro traz mais detalhes sobre a queda especial que Jagger tem pelas chamadas moças de cor. Aos 19 anos, quis casar-se com Cleo Sylvestre, uma negra de 17 anos. Mas a moça o esnobou, preferindo destino melhor que o de esposa de astro do rock.

Há também uma dúvida em relação a uma possível bissexualidade que nunca foi de fato elucidada. Há sempre as suspeitas - Andrew Oldham, David Bowie... -, porém, sem a prova incontestável. E não é Philip Norman que nos irá apresentá-la a esta altura.

Feios e esquisitos, a sorte dos Rolling Stones foi topar pelo caminho com um empresário visionário como Andrew Oldham, que farejou ali a oportunidade de marqueteá-los como uma antítese rebelde, maldita e desgrenhada dos Beatles.

Se as manchetes dos anos 1960 vendiam Jagger como uma excrescência social que desprezava a higiene e representava uma ameaça para as moças de família, na "vida real" ele era bem outro. Um rapaz responsável, de fala educada e capaz de tratar uma garota como uma deusa (descontando-se algum chauvinismo e traições).

Arma de sedução - O que, essencialmente, distingue Mick Jagger de outras celebridades do rock é que ele nunca teve o perfil de perdedor, o cara sofrido e amargurado que encontra no estrelato a válvula de escape. Jim Morrison, por exemplo, tinha tudo para ser o rock star por excelência, mas abrigava demônios demais nas entranhas. Jagger, ao contrário, usou o rock não como arma de poder de destruição, mas de sedução, e, sobretudo, como trampolim para ascender socialmente.

Ele poderia até ser o estereótipo do "sexo, drogas & rock'n'roll". Mas, na verdade, está a milhas da imagem do roqueiro decadente, descuidado com o físico e insaciável nas drogas. "Embora Mick certamente tenha experimentado a maioria dos itens disponíveis, moderação era o seu lema, como em tudo o mais, exceto na vaidade", espeta Norman. Assim, Jagger essencialmente quer ser o eterno Apolo de um Olimpo de luzes e amplificadores. E, como um nativo do signo solar de Leão, anseia brilhar mais do que o próprio Sol.

adblock ativo