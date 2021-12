Biografia apresenta olhar humanizado para Allan Kardec

O que transformou o professor Hippolyte Leon Denizard Rivail (1804 - 1869) no missionário Allan Kardec? O que motivou a transformação do pedagogo positivista em organizador da doutrina que trata da existência e influência dos espíritos sobre a humanidade?

Movido por estas dúvidas, o jornalista e escritor Marcel Souto Maior, decidiu escrever Kardec: A Biografia, que trata da vida do codificador da doutrina espírita, segmento religioso que representa 2% da população brasileira (3,8 milhões).

Souto Maior também foi motivado pelo sucesso de vendas de seu livro anterior, As Vidas de Chico Xavier (editora LeYa), que teve cerca de um milhão de cópias comercializadas. O filme Chico Xavier, assistido por mais de 3 milhões de pessoas, foi baseado na biografia do médium brasileiro.

Trajetória

O novo livro tem o mérito de apresentar a trajetória de Allan Kardec sob uma perspectiva mais humanizada, com altos e baixos, boas e más surpresas, além das inúmeras fraudes que pontuaram sua busca pela afirmação da doutrina como uma prática religiosa séria.

Para tanto, o escritor leu os livros escritos e organizados pelo biografado, incluindo suas obras pedagógicas, e os exemplares da Revue Spirite (Revista Espírita), publicada por Kardec na França por 12 anos. Na Biblioteca Nacional da França pesquisou artigos e reportagens de jornais e revistas da época contra e a favor de Kardec e do espiritismo.

Assim, reconstituiu os obstáculos enfrentados por Kardec em sua cruzada contra o materialismo em meio às perseguições de parte da imprensa. Mostrou ainda o enfrentamento com a Igreja Católica, descrevendo o célebre Auto de fé de Barcelona (1861), quando 300 livros espíritas foram queimados em praça pública, por ordem do bispo Antonio Palau Termes.

Estratégia

De formação positivista, Allan Kardec utilizou métodos científicos nos experimentos para comprovar a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. É dele o pensamento, "Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade".

Mas a biografia de Marcel Souto Maior aborda esta característica do biografado de forma superficial. Ele não analisa em seu texto, como um positivista, adepto de uma corrente filosófica que rejeita a teologia e a metafísica, pode ser convencido da existência e da possibilidade de comunicação do mundo imaterial dos espíritos com o mundo material.

O livro cita que pensadores e cientistas, como o astronômo Nicolas Camile Flamarion, o engenheiro elétrico Gabriel Delane, o escritor Victor Hugo aderiram ao espiritismo, sem esclarecer como foram convencidos.

A explicação é que esta pode ter sido uma estratégia editorial, uma vez que, segundo a Federação Espírita Brasileira, cerca de 50 milhões de brasileiros não espíritas consomem livros e filmes feitos com esta temática. O texto do livro, portanto, buscaria uma linguagem mais coloquial, como por exemplo, algumas observações/comentários do autor em vários capítulos.

Segundo pesquisa da Nielsen, feita a pedido do jornal Folha de S. Paulo, os espíritas representam o segmento religioso com os mais altos índices de educação e renda. Em relação à venda de livros religiosos, os títulos espíritas correspondem a 32,63%, seguido dos católicos (31,79%) e dos evangélicos (19,92%).

Aproveitando este filão, também está em fase de produção um filme baseado nesta biografia. A direção é de Wagner de Assis, que roteirizou e dirigiu o sucesso de bilheteria Nosso Lar. A previsão é que o lançamento ocorra em 2015.

