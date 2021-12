Bienal de Livros da Bahia é adiada para 2016

A Fagga Eventos, responsável pela realização da 12ª Bienal do Livro da Bahia, comunicou oficialmente que a feira será realizada em 2016. Segundo a produtora, o adiamento aconteceu por conta das reformas nos Pavilhões de Feiras A, B e C do Centro de Convenções da Bahia.

De acordo com a Fagga, o tamanho da Bienal do Livro e a quantidade de público que reúne, impede que a feira possa acontecer num espaço restrito. Uma nova data será anunciada tão logo as reformas forem finalizadas.

