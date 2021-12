Bibliotecas públicas apresentam programação variada em janeiro

Diversão para crianças nas férias é sempre associada a praia, cinema e outras coisas. Mas que tal levar meninos e meninas para se divertir nas bibliotecas públicas?

Em 2017, as bibliotecas públicas do estado da Bahia, ligadas à Fundação Pedro Calmon, receberam mais de 95 mil visitantes. Um crescimento de 25% em relação ao ano anterior.

Com o intuito de manter a dinâmica deste crescimento, estes espaços organizaram uma variada programação para o mês de janeiro, período das férias escolares.

"Mesmo hoje tendo novas formas de pesquisa, a biblioteca segue como um importante equipamento de informação e disseminação de conhecimento. Temos que quebrar a visão de que a biblioteca é um espaço de guardar livros. Tem os livros, mas tem também teatro, música, cinema, artes plásticas e fotografia. Tudo isso está presente na programação especial de férias", explica Carmem Azevedo, diretora de bibliotecas da Fundação Pedro Calmon.

O Caderno 2+ preparou um roteiro das atividades que acontecerão em quatro bibliotecas, sendo três em Salvador e uma na Ilha de Itaparica. E tudo de graça!

Biblioteca Central

Cinema e exposição são os destaques da programação da Biblioteca Central do Estado da Bahia, que este ano completa 207 anos.

O projeto Cine Vídeo exibirá filmes destinado às crianças e pessoas que tem interesse pela arte do cinema. Amanhã e quinta-feira (dia 18) será exibido o filme Divergente. Já nos dias 23, 25 e 30 será projetado o longa-metragem O Lar das Crianças Peculiares. As exibições são sempre às 15h, no foyer da biblioteca.

Brinquedos infantis é o tema da exposição Brinquedos Além do Tempo. A mostra busca passar a mensagem de que os brinquedos são grandes aliados no desenvolvimento cognitivo, motor e nos elementos fundamentais na formação da personalidade. A exposição pode ser visitada até o final do mês, das 8h30 às 21h.

Juracy Magalhães Jr

A Biblioteca Pública Juracy Magalhães Júnior realiza oficina de fotografia e leva livros aos banhistas das praias do Rio Vermelho e proximidades.

O projeto Biblioteca na Praia acontecerá no próximo 20, das 08h30 às 12h, com atividades de interação com as crianças por meio de contação de história, oficinas de arte e jogos educativos. A atividade contará com o apoio da Biblioteca de Extensão (Biblioteca Móvel) do Estado da Bahia.

Quem curte fotografia poderá realizar uma oficina básica de imagens no dia 27, ministrada por Antônio Lima, das 9h às 11h30. O fotógrafo ensinará técnicas de como trabalhar através das lentes no cotidiano.

Monteiro Lobato

Depois da Biblioteca Central, a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato foi a que mais recebeu visitantes no ano passado. Passaram por lá 20.549 pessoas. O teatro foi um dos atrativos para a obtenção desses números. A biblioteca está com inscrições abertas para selecionar novos talentos para a companhia de teatro, para as turmas vespertinas infantil (de 8 a 11 anos) e juvenil (de 12 a 17 anos). As inscrições acontecem de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, na biblioteca, até 2 de fevereiro.

Na programação de férias, a biblioteca conta com uma oficina de informática para crianças e adolescentes. A atividade é uma parceria com o projeto Conecta e será realizada do dia 20 a 23/01. As inscrições estão sendo realizadas gratuitamente na instituição.

Ilha de Itaparica

Janeiro é o mês de aniversário do filho ilustre da Ilha de Itaparica. O escritor João Ubaldo (1941-2014). O romancista, cronista, jornalista, tradutor, professor e membro da Academia Brasileira de Letra, é sempre lembrado com honras na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior.

As homenagens ao escritor serão realizadas no dia 20. Às 19h, a jornalista Gilka Bandeira participa do bate papo João, um Jeito de Ser Itaparicano. Às 20h, Patricia Mari Elias Pereira, da Academia Beto Fitness, faz uma apresentação de balé. A homenagem musical será realizada pela cantora Nanda Ribeiro, a partir das 20h15. Todas as atividades são gratuitas.

Outras bibliotecas

As demais bibliotecas que integram o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, gerido pela Fundação Pedro Calmon, também estão com atividades especiais de férias. As programações estão disponivéis em: www.bibliotecas.ba.gov.br.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo