Biblioteca móvel circula em bairros de Salvador

Moradores dos bairros da Ribeira, Periperi, Itapoan/Vila Militar, Fazenda Coutos e Vale do Matatu já podem se preparar para aproveitar as opções de leitura oferecidas pela Unidade Móvel de Biblioteca do Sesc, a Bibliosesc. A partir da próxima terça-feira, 7, o caminhão percorrerá os locais, sempre das 9h às 12h e das 13h às 15h.

