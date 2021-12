Biblioteca dos Barris comemora Dia da Cultura com cortejo

Para comemorar o Dia Nacional da Cultura, celebrado nesta segunda-feira, 5, a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris, contará com cortejo e lavagem simbólica de suas escadarias.

A partir das 9 horas, o cortejo formado por estudantes, artistas, circenses, poetas, escritores, dançarinos, baianas e grupos culturais se concentra no Campo Grande e sai em direção aos Barris.

Para animar as alas do cortejo e chamar a atenção para a ação cultural, o grupo Pracatum, do Candeal, puxará o mini trio em direção à Biblioteca.

Na chegada aos Barris, o grupo de baianas fará a lavagem simbólica das escadarias da biblioteca. No interior da instituição, o grupo Batifun comandará a festa.

