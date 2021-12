Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira é reaberta para pesquisas presenciais

A biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira foi reaberta para pesquisas presenciais. O local, que fica no prédio da Secretaria de Infraestrutura, Seinfra, no Comércio, está recebendo apenas uma pessoa por turno e o visitante precisa ter pesquisado primeiro se o material de interesse está disponível no acervo digital da instituição.

Parte do acervo está disponível no site biblioteca.fmlf.salvador.ba.gov.br e há ainda a possibilidade solicitar por e-mail o recebimento de algum exemplar, que ainda não esteja em formato digital. O material será digitalizado e enviado ao solicitante.

O e-mail para a solicitação e também para o agendamento das visitas é biblioteca.fmlf@ salvador.ba.gov.br. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira está em funcionamento desde a década de 1970, com um acervo documental de 10 mil títulos, entre mapas, plantas, planos, projetos, estudos, livros, legislação, fotos e uma hemeroteca com 30 mil recortes de jornais, dos quais cinco mil são digitais.

Em 2017 a biblioteca foi modernizada e passou a contar com estantes modernas e móveis, permitindo a otimização do espaço e a conservação do acervo, bloqueando a poeira e controlando a luminosidade.

