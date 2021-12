Bela Gil lança livro de receitas em Salvador

A apresentadora e nutricionista Bela Gil lança o livro "Bela Cozinha" nesta quarta-feira, 3, às 20h, no Mercado do Rio Vermelho.

No livro, baseado no programa homônimo do GNT, a filha do cantor Gilberto Gil prepara pratos saudáveis. As receitas são divididas em categorias: sopas e mingaus; legumes e folhas verdes; petiscos; dia-a-dia; molhos e sobremesas.

Todas as receitas são acompanhadas por um comentário de Bela, que detalha as propriedades dos ingredientes. Algumas são exclusivas para este livro, como bolinho de arroz integral, falafel e canja de galinha caipira.

Além das informações de rendimento e tempo médio de preparo, você encontrará ícones que sinalizam se a receita é vegana, vegetariana ou sem glúten.

