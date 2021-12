Bela Gil faz noite de autógrafos em Salvador

Na próxima segunda-feira, 16, a chef de cozinha natural e apresentadora Bela Gil realizará uma noite de autógrafos em Salvador, quando será lançado o livro "Bela Cozinha - As Receitas 2". O evento é gratuita e acontece na Livraria Saraiva - Piso L2, a partir das 19h.

Nesta edição, Bela reúne pratos da temporada 2, 3 e especial de verão do seu programa Bela Cozinha da GNT, que apresenta receitas leves com base em verduras, legumes e frutas livres de agrotóxicos que beneficiam a saúde do corpo e do meio ambiente.

