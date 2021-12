Beckham vai lançar nova autobiografia em outubro

O ex-capitão da seleção da Inglaterra David Beckham vai lançar sua mais recente autobiografia em outubro, num acordo com uma unidade britânica de publicação da empresa francesa de mídia Lagardere.

O ex-jogador de Manchester United e Real Madrid, que se aposentou do futebol em maio depois de uma breve passagem pelo clube francês Paris St Germain, deve lançar sua quarta autobiografia em 31 de outubro, na britânica Headline Publishing Group, da Lagardere.

O diretor de publicações de não-ficção da Headline, Jonathan Taylor, comprou os direitos mundiais em um acordo com a empresa de gestão XIX Entertainment para um livro que, segundo a editora, será uma celebração pessoal de seus tempos de jogador.

"David Beckham é, sem dúvida, a pessoa do esporte mais universalmente reconhecida e popular do planeta, e este livro lindo vai ser um excelente caminho para que seus milhões de fãs ao redor do mundo celebrem as realizações notáveis de David dentro no futebol", disse Taylor em comunicado.

Beckham tem 115 partidas pela Inglaterra, um recorde para um jogador de linha, e conquistou a Liga dos Campeões, seis títulos do Campeonato Inglês e duas FA Cups com o Manchester United.

Ele também ganhou títulos nacionais no Real Madrid, no norte-americano LA Galaxy e no francês PSG.

O novo livro é apenas uma parte dos planos pós-aposentadoria para o esportista mais rico da Grã-Bretanha, cuja beleza e imagem como um homem de família devem assegurar que a marca Beckham continue a prosperar.

O ex-jogador é casado com a ex-Spice Girl que virou designer de moda Victoria Beckham, com quem tem quatro filhos.

