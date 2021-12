Baiano com doença rara lança livro com história de superação

A história de Claudio Vieira de Oliveira, morador de Monte Santo (a 352 km de Salvador, no sertão baiano), é daquelas que parecem saídas de uma obra de ficção.

Nascido com uma doença rara que fez os médicos não darem mais que 24 horas de vida ao bebê, ele vive há 40 anos com a cabeça totalmente tombada para trás e presa ao tronco, sem movimento nas mãos e andando de joelhos.

Mas Claudio, que nasceu com uma rara doença de nome estranho - artrogripose múltipla congênita - é um exemplo de superação. Ele percorre o Brasil fazendo palestras - também já esteve na França, nos EUA e Itália - e está lançando um livro biográfico.

A publicação tem dois lançamentos programados para Salvador, o primeiro para as 18h30 desta terça-feira, 5, na Livraria Cultura do Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves), e o segundo na sede do centro espírita Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quinta-feira, às 19h.

Livro

Intitulada O Mundo Está ao Contrário: a Vida de um Homem que Nasceu com a Cabeça para Trás, a autobiografia vem ser apresentada na capital baiana em sessão de autógrafos precedida de palestras de Claudio.

Na livraria e na Mansão do Caminho está prevista a exibição de uma mostra assinada pelo fotógrafo japonês Yasuyoshi Chiba, correspondente da Agência France Press (AFP) no Brasil.

Chiba acompanhou Claudio por vários dias em Monte Santo, retratando o cotidiano dessa convivência. Em abril, uma das fotos levou o primeiro lugar na premiação POY.

A vida de Claudio é um exemplo de força de vontade. Apesar de todas as dificuldades, formou-se em pedagogia e fez faculdade de contabilidade em Feira de Santana, onde morou na casa de religiosos.

Ele levava aproximadamente quatro horas para chegar à faculdade, nos ombros de um amigo. Hoje, ganha a vida como contador e, principalmente, com palestras, no país e internacionais, após ser descoberto por um padre europeu.

