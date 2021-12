Bahia terá representantes no Jabuti 2013

Era fim de tarde quando Adelice Souza recebeu a notícia. Num dos intervalos de sua prática de yoga, a escritora foi checar seu e-mail e encontrou um amigo, também escritor, desejando-lhe boa sorte no prêmio Jabuti. É que seu livro, o romance O Homem Que Sabia a Hora de Morrer, foi um dos indicados à primeira fase do prêmio na categoria Juvenil.

No livro, Adelice - que também é dramaturga - mistura ficção a fatos vividos por seu avô e seu pai no interior do estado. "Nunca conheci o homem que sabia a hora de morrer, mas meu pai me falou que ele existia, lá na roça em que ele cresceu. Fui estudar yoga e vi que os grandes mestres também sabiam a hora de morrer", ela conta.

Para Adelice, é um momento de agradecer pela indicação. "Acho que existe uma irmandade muito bonita na literatura baiana. Estou muito feliz em concorrer, mas estou torcendo pra ganhar!", ela afirma, risonha.

O livro de Adelice concorre com mais um baiano na categoria juvenil: Namíbia Não!, de Aldri Anunciação, dirigido no teatro por Lázaro Ramos. Na obra, Aldri mostra o desespero dos personagens ante a possibilidade de serem enviados novamente para a África, como forma de compensar os negros.

Prêmio

Na segunda fase do prêmio, serão escolhidos os vencedores dos três primeiros lugares, que serão conhecidos em 13 de novembro, numa cerimônia de premiação que acontecerá em São Paulo.

Em geral, as indicações misturaram autores renomados e conhecidos do grande público a outros que vêm construindo um trabalho mais consistente a partir dos anos 1990.

Dentre os indicados a outras categorias, como Romance, estão Sagrada Família, de Zuenir Ventura, e Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera. Em Contos ou Crônicas concorrem livros como Diálogos Impossíveis, de Luís Fernando Veríssimo, e A Verdadeira História do Alfabeto, de Noemi Jaffe.

Nas biografias, concorrem textos como o de A Queda, de Diogo Mainardi, Dolores Duran, de Rodrigo Faour, e Marighella, de Mário Magalhães. Na categoria poesia, estão presentes livros como Porventura, de Antonio Cícero, e Formas do Nada, de Paulo Henriques Britto.

