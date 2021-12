Autores autografam HQs Carolina e Burroughs em Salvador

Além do ano de nascimento, há outras coisas em comum entre Carolina Maria de Jesus (1914-1977) e William S. Burroughs (1914-1997): ao seu modo, ambos foram escritores marginais. E agora, ambos tiveram suas vidas e universos literários vertidos aos quadrinhos pelo mesmo artista, o paulista João Pinheiro.

Ambas as HQs, Carolina de Jesus - escrita pela professora Sirlene Barbosa - e Burroughs, têm lançamento com tarde de autógrafos hoje em Salvador, na Livraria Boto Cor de Rosa. Carolina era uma brasileira preta, pobre e favelada. Escritora por convicção, foi descoberta por acaso e, em 1960, lançou um clássico: Quarto de Despejo: Diário de Uma Favelada. Burroughs era um norte-americano branco, rico, viciado em drogas, que matou a esposa brincando de Guilherme Tell e foi um dos principais nomes da Geração Beatnik.

Apesar dos perfis diversos, ambos documentaram em suas obras as vidas dos marginalizados. Carolina, a dos favelados, como ela. Burroughs, a dos adictos, como ele.

Sobre as HQs, ambas compartilham um forte ponto em comum - além da arte de João Pinheiro: elas evitam traçar um mero perfil biográfico. Ao invés disso, Carolina e Burroughs mergulham nos universos dos seus personagens, apresentando-os ao leitor por meio de texto e imagem. Ele já havia feito algo similar em outra HQ: Kerouac (Devir, 2011), sobre Jack Kerouac (1922-1969).

"Meu método nos dois casos foi exatamente o de um mergulho em suas obras (mais ainda no caso do Burroughs), e de outros autores que funcionam como subtexto de suas ideias", conta João, por email.

"A partir dessa submersão, vou criando cenas e desenvolvendo o roteiro. Tem muito de intuição, mas também um processo constante de construção e desconstrução. Parece meio caótico, mas prefiro não trabalhar com um roteiro fechado", acrescenta.



Carolina e a "meritocracia"

Professora de língua portuguesa e doutoranda em Educação pela PUC-SP, Sirlene Barbosa constatou em sua pesquisa que quase nenhum professor da rede pública paulista tinha acesso à obra de Carolina. "A partir desses dados, propomos contar a vida e parte da obra de Carolina, por meio de uma HQ. E objetivamos que o livro chegue às bibliotecas e escolas de todo o país. Nosso intuito é alcançar todo o Brasil, ir além de São Paulo", diz.

"Desse modo, queremos dar nossa colaboração para que o nome de Carolina continue sendo lembrado. Não como um objeto estranho, como foi tratada na época de sua aparição, mas como potencial humano e a escritora que foi", afirma Sirlene.

Negra empoderada 50 anos antes do próprio termo "empoderada" virar moda, Carolina é vista pela autora também como um símbolo: "É um ícone importante para a luta das mulheres, as negras, principalmente. Para o movimento negro e para lembrar que todos temos o direito à literatura - desde à sua leitura, bem como à sua escrita. Carolina se empoderou porque dominava a arte da escrita, porque sempre soube o que era - escritora", afirma.

A HQ chega em momento apropriado, quando muito se discute uma tal de meritocracia: "Sua trajetória nos faz pensar quão falha é a ideologia da meritocracia. Não é possível usar Carolina como exemplo do 'quem quer, vence'.

Não é verdade. Ela continuou trabalhando como recicladora, mesmo quando estava prestes a lançar seu livro. E para o bem ou mal, quem lhe abriu as portas da publicação, não da escrita, porque escritora ela já era, foi um homem branco, de classe média", lembra.

"Quero dizer com isso que muitas oportunidades estão trancadas do lado de dentro e quem está dentro não são os negros, indígenas, povos oprimidos que muito fizeram e fazem pela nação e pouco têm de garantias. Tanto que Carolina morreu na pobreza. Ela foi esquecida, depois de perder a graça como objeto exótico dos ricos e de 'metida à besta', por parte dos pobres", conclui.

