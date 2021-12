Autoras norte-americanas são destaques no 3º dia da Flica

Os nomes das norte-americanas Sylvia Day e Kiera Cass foram os mais falados no terceiro dia da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que começou quarta-feira e segue até este domingo, 27, em Cachoeira, no Recôncavo baiano.

Sylvia e Kiera atraíram públicos diferentes para o evento. A primeira trouxe fãs e interessados nos romances eróticos da moda, enquanto a segunda foi responsável pelo coro de adolescentes aficionadas pelos contos de fada juvenis.

Sylvia é uma das mais populares autoras da literatura erótica contemporânea e já vendeu mais de 12 milhões de livros com a trilogia Crossfire. A autora dos romances Toda Sua, Profundamente Sua e Para Sempre Sua participou da mesa de encerramento da noite, intitulada Entre Flores e Espartilhos, ao lado da escritora baiana Állex Leilla.

"Todo mundo está lendo e falando sobre sexo. Não é nada vergonhoso fazer isso", disse Sylvia em um dos momentos. Depois do debate, ela autografou seus 'best-sellers', em uma sessão em que teve senhas distribuídas.

Público adolescente - Já Kiera integrou a mesa da tarde, Lirismo, Sonhos e Imaginários, que também contou com a participação de Gláucia Lemos, membro da Academia de Letras da Bahia. Durante o debate, o público adolescente demonstrava carinho pela autora da trilogia The One acenando e até levantando cartazes.

"Eu não acreditei que ela vinha para a Bahia. Li o primeiro livro e não quero ler o segundo antes que o último seja lançado, senão vou enlouquecer", afirmou Diana Andrade Gatti, de 16 anos, que, ainda com a farda do colégio, esperava na fila da sessão de autógrafos.

Fliquinha - Pela Fliquinha, programação destinada ao público infantil, passaram Nairzinha, pela manhã, e Mabel Velloso, à tarde. A festa musical da noite foi ao ritmo de reggae, com shows do cantor Lazzo Matumbi e da Orquestra Reggae Sinfônica.

Neste sábado, ao longo do dia, a Flica traz debates com os escritores Demétrio Magnoli, Maria Hilda Baqueiro Paraíso, Joca Reiners Terron, Tom Correia, Carola Saavedra, Leticia Wierzchowski, Jean-Claude Kaufmann e Luiz Felipe Pondé. A programação é gratuita, e os principais debates têm transmissão ao vivo no site www.flica.com.br.



