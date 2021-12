Autora de Harry Potter lançará novo livro em junho

A escritora britânica J.K. Rowling, criadora da saga Harry Potter, vai lançar em junho seu segundo livro usando o pseudônimo Robert Galbraith, divulgou a autora nesta segunda-feira, 17.

"O segundo romance de Robert Galbraith sobre Cormoran Strike, 'The Silkworm' ("O bicho-da-seda", em tradução livre), será lançado em 19 de junho de 2014", anunciou Rowling no Twitter, na conta @RGalbraith.

No livro, Cormoran Strike é um veterano da guerra do Afeganistão que se tornou detetive, e será uma continuação de "O Chamado do Cuco".

Neste livro, o detetive Strike investigará o desaparecimento de um escritor que está prestes a publicar um livro com segredos de pessoas que ele conhece, segundo a página dedicada ao livro.

Joanne K. Rowling, 48 anos, saiu da pobreza para tornar-se bilionária com os livros de Harry Potter, que venderam 450 milhões de exemplares em todo mundo e inspiraram oito filmes.

Depois de encerrar a saga do bruxo em 2007, a escritora publicou em 2012 seu primeiro romance para adultos, "Morte Súbita".

