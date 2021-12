Autora de "Garota Exemplar" vai reescrever "Hamlet"

A romancista norte-americana Gillian Flynn, autora do best-seller "Garota Exemplar", irá escrever um romance baseado no "Hamlet" de Shakespeare para uma série encomendada pela editora The Hogarth Press que irá usar escritores contemporâneos para reinterpretar as obras do bardo inglês.

A Hogarth anunciou nesta semana que Flynn foi selecionada para o projeto "Hogarth Shakespeare", que será lançado em 2016, no 400º aniversário da morte de Shakespeare.

A editora já tinha anunciado que recrutou Margaret Atwood para "A Tempestade", Tracy Chevalier para "Otelo", Howard Jacobson para "O Mercador de Veneza", Jo Nesbo para "Macbeth", Anne Tyler para "A Megera Domada" e Jeanette Winterson para "Conto do Inverno".

"Hamlet me fascina há tempos: assassinato, traição, revanche, enganação, loucura - todas as minhas coisas favoritas", teria dito Flynn em um boletim de notícias da Hogarth.

"Qual escritor (ligeiramente atrevido) não ficaria tentado a reimaginá-lo?"

A série está sendo organizada pela Hogarth da Grã-Bretanha em parceria com sua filial norte-americana. Ainda não se anunciou uma data para a publicação da contribuição de Flynn para a coleção.

adblock ativo