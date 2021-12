Autora de Cinquenta Tons de Cinza lança Grey

O quarto livro da bem-sucedida saga erótica "Cinquenta tons de cinza", da britânica E.L. James, escrito da perspectiva do personagem masculino da história, será lançado no dia 18 de junho, anunciou sua editora nesta segunda-feira em Nova York.

"Este livro é dedicado àqueles leitores que pediram... e pediram... e pediram... e pediram por isso", afirmou E.L. James, citada no comunicado da editora Vintage Books.

"Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian" é escrito da perspectiva de Christian Grey, o jovem magnata dos negócios que se envolve em um relacionamento sadomasoquista com a universitária Anastasia Steele, uma história que cativou milhares de leitores de todo o mundo.

Este quarto volume será lançado no dia do aniversário do complexo personagem, cujos "desejos, motivações e complicado passado" poderão ser descobertos pelos leitores, segundo a autora.

"Foi um grande prazer voltar ao meu lugar feliz: escrever, estar com Christian e Ana em seu universo, e trabalhar com a equipe fantástica na Vintage", acrescentou.

A trilogia de "Cinquenta tons de cinza", traduzida a 52 idiomas e que vendeu 125 milhões de exemplares, se converteu em um dos maiores sucessos da história do mundo editorial.

O primeiro romance, publicado em 2011, esteve por 133 semanas na lista dos livros mais vendidos do jornal New York Times.

À febre despertada pela trilogia se seguiu neste ano o lançamento do filme baseado no livro inicial, que arrecadou mundialmente quase 570 milhões de dólares, com sequências previstas para 2017 e 2018.

- Sigilo -

"Diante do imediatismo e do sigilo da publicação, trabalhamos duro para garantir que o livro estará bem representado nas prateleiras em 18 de junho", indicou Tony Chirico, presidente da Knopf Doubleday Publishing Group, ao qual a Vintage pertence.

Para o público feminino, a atração parece garantida a partir do mistério que cerca Christian Grey.

"Os leitores conhecem Christian como alguém que exerce controle em todos os aspectos de sua vida. Seu mundo é prolixo, disciplinado e vazio, até o momento em que Anastasia entra em seu escritório. O que ela tem que o cativa? Por que não consegue esquecê-la? Encontra-se envolvido em uma tempestade emocional que não consegue entender nem pode resistir", afirma a editora.

Segundo a editora de James, Anne Messitte, "este livro tem todos os atributos cativantes de seus antecessores".

"Quando Erika me disse que queria explorar o ponto de vista de Christian e reabrir a história, me senti incrivelmente entusiasmada por ela e por seus leitores", acrescentou.

O livro será lançado de forma simultânea no Reino Unido pela Penguin Random House.

E.L. James vive em Londres com seu marido, o escritor e roteirista Niall Leonard, e com seus dois filhos. Continua escrevendo livros ao mesmo tempo em que trabalha como produtora nas duas próximas versões cinematográficas, "Cinquenta tons mais escuros" e "Cinquenta tons de liberdade".

