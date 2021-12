"Autobiogafia" póstuma revela o espírito de Hendrix

Um livro recém-lançado no qual Jimi Hendrix conta sua história de vida seria no mínimo um acontecimento sobrenatural, já que ele morreu há quase 45 anos. Mas, antes que alguém pense que o gênio da guitarra baixou num centro espírita e relatou suas aventuras para um médium, é bom esclarecer: o livro Jimi Hendrix Por Ele Mesmo, que ganha edição nacional pela Zahar, é, na verdade, uma compilação de depoimentos, entrevistas e até textos próprios deixados pelo músico em vida.

Através deles, os organizadores - o produtor musical Alan Douglas e o documentarista Peter Neal - montaram uma espécie de quebra-cabeça em que o próprio Hendrix narra detalhes de sua trajetória.

O ponto de partida do livro foi um filme biográfico em que Douglas e Neal estavam trabalhando. "Havia uma superabundância de material, pois nos quatros anos que passou sob os holofotes, Hendrix estava constantemente dando entrevistas", explica Neal no livro. "Ele foi também um escritor compulsivo, usando blocos de anotações de hotéis, pedaços de papel, pacotes de cigarro, guardanapos - tudo o que estivesse à mão".

Também foram utilizados trechos de diários, cartas e letras de músicas, já que os organizadores consideram o conjunto das canções do guitarrista, em si mesmo, autobiográfico.

Leveza

A narrativa de Jimi Hendrix é fascinante - pelo menos na primeira metade do livro. Leve, bem-humorada, sincera, muitas vezes sarcástica e bastante informal.

Aos 17 anos ele formou a primeira banda e começava a peregrinação errática rumo ao sucesso. "Tinha a estranha sensação de que havia algum motivo para estar aqui e de que teria a oportunidade de ser ouvido".

Seguiria tocando pelo território norte-americano, à sombra de nomes como Curtis Knight, Joey Dee, os Isley Brothers e o roqueiro Little Richards.

É com humor que ele relata algum incidente da época do exército e da vida de músico de apoio, passando fome e dormindo em sarjetas numa América racista ao extremo.

A sorte grande veio quando o empresário inglês Chas Chandler o convenceu a tentar a carreira na Inglaterra, onde montou o power-trio Experience. Lá, em plena Swingin' London, ele viraria herói e voltaria depois para conquistar o país natal.

As falas de Hendrix revelam como ele se sentia um espírito cigano, um anticonvencionalista que detestava as artimanhas da indústria musical. Sua relação com a música evoluía cada vez mais para uma dimensão espiritual. "Estou trabalhando para que a música seja uma ciência mágica, completa, total e puramente positiva", dizia.

Para Hendrix, cada show deveria ser uma experiência única, sem roteiros pré-estabelecidos. Quanto mais espontaneidade e improviso, melhor.

Já consagrado, rejeitava rótulos - até o de maior guitarrista do mundo - e sentia necessidade de isolamento. "Por motivos óbvios, ele nunca nos deu um relato claro e consecutivo de seus últimos quatro anos", escreve Peter Neal.

Poder da música

Sobretudo, Hendrix - tal qual John Lennon quando falou da fama dos Beatles em relação a Jesus Cristo - estava bem consciente do grande poder que a música pop exercia em sua época: "É mais fácil nos escutarem do que escutarem o que o presidente diz. É por isso que tinha tanta gente em Woodstock".

Com a edição brasileira traduzida por Ivan Weisz Kuck, Jimi Hendrix Por Ele Mesmo tem só 211 páginas, mas nos coloca numa sintonia mágica, e íntima, com o espírito de Jimi Hendrix. Como ele mesmo disse - e cumpriu - "a história da vida é mais breve que um piscar de olhos".

