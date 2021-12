Aula aberta sobre Odisseia: A Jornada do Herói ocorre no MAB

A Odisseia, obra de Homero, será debatida e analisada em aula aberta que ocorre na próxima quinta-feira, 24, das 17 às 19h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador.

Com entrada gratuita, a aula será comandada pela professora titular de filosofia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Nancy Mangabeira. A Odisseia existe há quase três mil anos e é considerada uma obra-prima da literatura ocidental.

A palestra marca o lançamento do curso de aprofundamento acerca da obra e será ministrado às terças-feiras de agosto e setembro deste ano, no espaço de convivência Casa do Ser, da Via Press Comunicação, no Rio Vermelho. A entrada é gratuita e tem vagas limitadas.

