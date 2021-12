Atriz baiana realiza lançamento de livro infantil no dia das crianças

A atriz baiana Maria Gal lançará nesse dia das crianças, 12 de outubro, a partir das 16h30, o livro “A bailarina e a bolha de sabão“. O evento de lançamento ocorre no estacionamento do Shopping Bela Vista, em Salvador. O livro fala sobre temas atuais: bullying, racismo e preconceito, vividos pela própria autora.

A obra conta a história de uma garota negra que tem o sonho de dançar balé. Na escola de dança, ela é alvo de brincadeiras por parte das colegas, que zombam dela por contam de sua pele e do cabelo. Estas ações acabam afetando a auto-estima da menina que busca ser aceita pelo grupo de dançarinas.

Com uma temática voltada para o combate ao preconceito, racismo, e a prática do bullying, o livro de 32 páginas é direcionado para crianças e adultos pois, apesar do assunto ser sério, tem tudo a ver com a educação do público infantil.

