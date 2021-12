Ator Tom Hanks vai publicar coleção de contos

O ator Tom Hanks vai publicar um livro de histórias relacionadas com a sua coleção de máquinas de escrever, disse a editora Alfred A. Knopf nesta segunda-feira.

O livro, que vai incluir fotografias, ainda não tem título definido e nenhuma data de publicação foi estabelecida.

"Venho colecionando máquinas de escrever sem nenhum motivo especial desde 1978 - tanto máquinas manuais quanto portáteis - indo dos anos 1930 até os 1990", disse o vencedor do Oscar de 58 anos em comunicado.

"As histórias não são sobre as máquinas de escrever em si, mas, em vez disso, são histórias em que algo pode ser escrito em uma delas."

Hanks, que recentemente publicou o seu primeiro trabalho ficcional na revista New Yorker intitulado "Alan Bean Plus Four" (Alan Bean mais quarto), venceu o Oscar de melhor ator em 1994 por "Philadelphia" e no ano seguinte por "Forrest Gump".

