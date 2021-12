Ator Lázaro Ramos lança seu terceiro livro infantil

Se tem uma coisa que criança gosta é perguntar. Seja o porquê de o céu ser azul ou o que acontece quando uma pessoa morre, as dúvidas saltam aos lábios dos pequenos na menor das oportunidades.

Lázaro Ramos fez disso rima. Inspirado nas perguntas do filho mais velho, João Vicente, 4, o ator, diretor e escritor se debruça mais uma vez sobre as letras para lançar seu terceiro trabalho voltado às crianças - o Caderno de Rimas do João.

"Esse livro é um pouco da minha vontade de explicar para o meu filho sobre as coisas do mundo, mas de maneira lúdica. Sem deixar de falar de nenhum assunto, mas em uma linguagem que ele compreenda", explica o escritor, que lança o trabalho em Salvador no domingo, 15, às 14h30, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

Publicado pela Pallas Editora, o novo livro de Lázaro Ramos é um dicionário que funciona em mão dupla - tanto para responder as dúvidas das crianças quanto para ajudar os pais na tarefa de ensinar.

Em rimas, o autor evoca a brincadeira e a imaginação para explicar o significado de quase 30 palavras. A seleção dos termos passa pelo simples, como "profissão", e chega em temas mais complexos, com definições de "candidato", "morte" e "sonegar".

Imagens poéticas

A estética do livro é um brilho à parte. Assinadas por Mauricio Negro, as ilustrações que perpassam as páginas do Caderno de Rimas do João casam com a poética da narrativa.

"Eu queria que esse livro tivesse uma força simbólica grande. Que, além das palavras, as imagens fossem impactantes", conta Lázaro, que ficou apaixonado pelo traço de Negro tão logo a editora o apresentou. "Cada página, para mim, é um mundo diferente".

Uma das preocupações da obra é a representatividade. "Meus livros sempre falam sobre autoestima", fala o autor, que faz questão de explicar o termo no Caderno.

"Esse herói do livro é um menininho que é muito parecido com meu filho, onde todas as crianças, brancas e negras, vão poder se ver como heróis também. Essa questão da representatividade é importante sim na literatura infantil".

Na tarde de lançamento, no domingo, o autor aproveita do espírito leve do livro para se aproximar dos pais e crianças. Antes da sessão de autógrafo, Lázaro reserva um tempo para contação de histórias, música e bate-papo com o público. "Para mim, que sou um ator escrevendo, você sentar e só dar um autógrafo nas edições do livro é uma coisa muito pouca".

Também pai da pequena Maria Antônia, de um ano, Lázaro conta que traz muito da sua relação com os filhos para a literatura. "Quanto mais o tempo passa, mais tenho investido em produzir e escrever coisas para crianças". Antes do trabalho com as rimas, o autor e ator já havia assinado Paparutas e A Velha Sentada.

"Meu primeiro livro, eu escrevi para a criança que fui. Esse, escrevi para o adulto que quero que meus filhos sejam. É um outro momento", reflete Lázaro, que levou cerca de três meses para concluir o trabalho. Deixou João Vicente, seu filho, todo orgulhoso em ver seu semelhante no papel.

Infância em destaque

O trabalho de Lázaro Ramos com a infância vai para além da proximidade com os filhos - é uma herança dos seus próprios tempos de criança. "Eu tive quintal", lembra com encanto. "Essa infância com brincadeiras artesanais e proximidade familiar me marca".

Embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, o autor mostra uma preocupação com os jovens que se expande da literatura. "Sinto falta de política pública para jovens e adolescentes", pontua. "A questão do assassinato dos jovens negros é muito grave, a falta de acesso ao lazer e estímulo à perspectiva profissional e educacional ainda é muito grave".

O Caderno de Rimas do João abre alas para versões com outras palavras. Mas um título já certo do autor é agora uma publicação para as meninas. "É um livro sobre princesa, mas não a tradicional, naturalmente", diz. Longe dos sapatinhos de cristal, Lázaro Ramos antecipa o lançamento de uma trilogia, que vai acompanhar uma garota da adolescência até os 50 anos.

