Ativistas acusam palestrante de racismo na Flica

Ativistas do movimento negro protestam na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece no município do Recôncavo Baiano até este domingo, 27. Cerca de 30 manifestantes interromperam a mesa "Donos da Terra? - Os Neoíndios, Velhos Bons Selvagens" com o sociólogo Demétrio Magnoli e a historiadora Maria Hilda Baqueiro Paraíso logo após o início da discussão.

O grupo acusa o sociólogo, que é contra a política de cotas para negros, de ser racista. Por isso, eles não aceitam que Demétrio, que também é colunista dos jornais Estado de São Paulo e Globo, participe do evento.

O sociólogo não aceitou deixar a mesa e criticou a atitude dos manifestantes, alega que eles que são racistas "por não deixar o debate democrático acontecer".

A historiadora ainda tentou negociar com os manifestantes, abrindo o microfone para eles e sugerindo a troca do tema de discussão para a política de cotas, o que não foi aceito pelos ativistas. Seguranças também tentaram impedir o protesto.

Após cerca de 1h30 de protesto, os organizadores da Flica decidiram inicialmente adiar a mesa, que aconteceria às 13h30, fechada para o público, mas depois voltaram atrás e cancelaram a atividade.

