Ativista cultural paulistana lança livro em Salvador

A poetisa e ativista cultural Elizandra Souza lança neste sábado, 28, das 17 às 21 horas, no Terreiro da Casa Branca, seu segundo livro de poesia, Águas da Cabaça, pelo projeto Ogum's Toques em parceira com o Centro de Estudos Afro-orientais.

Nascida em São Paulo, com dois anos Elizandra se mudou para a cidade dos pais, em Nova Soure, a 238 km de Salvador. Aos 13, voltou para a metrópole: "Foi um choque, a gente chegou num período que foi o boom da violência".

É com o símbolo da cabaça que ela articula os poemas do novo livro: "O Nordeste e a África são duas fontes em que eu bebo muito. São minhas referências, meu ponto de equilíbrio, minhas raízes".

Moradora da periferia, logo que voltou para São Paulo conheceu o rap através de um primo que tinha uma banda. E o movimento também permeia sua poesia. "Pelo menos em São Paulo o hip hop mudou uma geração de jovens negros, em relação à perspectiva de vida, a se reconhecerem, estudarem, se posicionarem sobre relações raciais e terem pertencimento em relação à periferia".

Cooperifa

Formada em jornalismo, Elizandra é a editora da Agenda Cultural da Periferia, da ONG Ação Educativa. A relação com a poesia, contudo, é anterior a eventos como o Sarau da Cooperifa, que ela participa desde 2004.

Foi em 2001 que Elizandracomeçou a escrever poesia no fanzine Mjiba, mantendo o projeto até 2005. Em 2007, lançou seu primeiro livro, Punga. De acordo com a escritora e poeta baiana Mel Adún, a poesia de Elizandra chega a uma "fase de transição" com Águas da Cabaça, que reúne poemas de 2007 a 2012.

"Podemos encontrar a menina-poeta-Elizandra revestida de uma certa ingenuidade, mas é só virar a página e nos debatemos com a mulher-poeta-Elizandra: forte, determinada, madura. Ela sabe exatamente para onde e como ir".

Com uma temática em que predominam questões relativas à mulher negra (sete participam do livro, da revisão à editoração), os capítulos são marcados por epígrafes de escritoras como Conceição Evaristo, Maria Tereza, a moçambicana Paulina Chiziane e a afro-americana Zora Neale Hurston.

O lançamento acontece durante a Feira de Saúde no Terreiro da Casa Branca e conta com apresentação do grupo Águas de Samba. "Escrevo há 12 anos e é um presente dos deuses estar neste terreiro que é uma referência ancestral de resistência", diz ela.

