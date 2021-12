Atitude rima com poesia no Sarau da Onça, em Sussuarana

A partir da expressão artística e poética dos jovens de Sussuarana, reunidos no Sarau da Onça, a comunidade tem realizado muitas conquistas. Os encontros, que costumam ser quinzenais, ganham edições especiais todos os sábados no Mês da Consciência Negra.

A exceção é nesta sábado, 2, por conta do Dia de Finados. O evento foi transferido para amanhã, às 19 horas, no Centro Pastoral Afro Padre Heitor.

O sarau completou dois anos em maio e amplifica o talento de artistas para uma plateia atenta e crescente. Promove, às próprias custas, acesso aos direitos à cultura e ao lazer que costumam ser ignorados por gestores públicos — pelo menos para localidades que enfrentam mais necessidades e carências.

"O Sarau da Onça é importante para afirmar a identidade das pessoas da comunidade", diz Sandro Sussuarana, um dos produtores do projeto, ao lado de jovens como Brenda Gomes, Lissandra Pereira, Maiara Guedes e Evanilson Alves.

A ação foi inspirada em eventos semelhantes, como o Sarau da Cooperifa, em São Paulo, e o Sarau Bem Black, em Salvador, no Sankofa Bar (Pelourinho).

"A ideia é conseguir conscientizar através da literatura, de forma dinâmica e gratuita, e contribuir para que os outros despertem e tenham consciência sobre temas como a questão do negro e de gênero".

Como o bairro é considerado violento, Sandro destaca que, a partir do Sarau, houve uma afirmação dos moradores no reconhecimento de que agora "têm orgulho de dizer que na comunidade tem muita coisa boa".

E isso se deve a participações de artistas de poesia, grafite e dança como Os Agentes, Ágape, Opanijé, Zumbido Negro e Cabeça de Radiola, entre outros.

Novas propostas

Para o MC Jasf, do grupo Os Agentes, formado em 2003, além do espaço físico "o Sarau da Onça tem um público que consome uma cultura diferente do que costuma ser oferecido aos jovens da comunidade".

"Músicas mais alternativas não chegavam, assim como a poesia não chegava, e o sarau apresenta uma nova proposta para o bairro", afirma o MC, que em março lançou com Os Agentes o CD Tudo Vai Estar Bem.

Um dos resultados da ação no bairro foi a criação do grupo poético Ágape. Sandro diz que é possível sentir o desenvolvimento intelectual dos jovens, que passam a se dedicar mais e dar continuidade aos estudos.

Outro reflexo positivo, apontado por ele, diz respeito ao relacionamento familiar, já que os encontros são frequentados por crianças, jovens e adultos.

Apesar de tantas conquistas, o Sarau da Onça não conta com qualquer apoio do governo estadual ou municipal — exceto a cessão do espaço e do equipamento de som, cedidos pelo Centro Pastoral. E em comemorações especiais, comerciantes locais também colaboram.

Uma das produtoras do sarau, a universitária Maiara Guedes, a Preta Mai, afirma que há um grande benefício para a comunidade. "Quando toda a família participa o aprendizado é para todos. Desta forma, tiramos os jovens das ruas e tê-los conosco é uma conquista enorme". O apoio que o sarau mais necessita, segundo ela, é semelhante ao de outras localidades nas mesmas condições.

"A gente mora num bairro sem estrutura de lazer e de educação. Precisamos de um centro cultural, espaço para capacitar os jovens e profissionalizá-los, não só quanto à literatura. Temos muitos que cantam e dançam e podemos tirá-los da rua e da violência com a arte".

