As histórias do poeta maldito Gregório de Matos

Uma boa biografia se faz com muitas informações, é verdade. Mas se ela vem unida ao talento em contar histórias, é ainda melhor. É isto o que Ana Miranda esbanja em Musa Praguejadora, biografia do poeta baiano Gregório de Matos.

Em 560 páginas, a autora passeia pela vida do poeta e da cidade de Salvador no século 17. Tudo recheado com dados obtidos numa pesquisa rigorosa e cheia de minúcias sobre o momento histórico e a própria vida do personagem.



Não escapa ao olhar sensível da autora a luta interna de Gregório de Matos, dividido entre a vontade de viver as ruas e a culpa cristã ensinada pela igreja católica.

Filho de uma família rica, Gregório de Matos foi educado para ser elite, como contado neste trecho do livro: "Gregório pai escolheria para os filhos uma educação a caminho da universidade, seguindo o plano de ascensão social da família, apesar dos riscos de convivência num local aberto a todas as classes sociais e com ensino gratuito".



Uma graça a mais no livro é ir além da biografia pura e simples do poeta. Ana Miranda conta, ainda, a época em que ele viveu, seus costumes, suas contradições.

O mergulho da autora neste universo começou no Minho, em Portugal, onde o avô de Gregório e seu pai se preparavam para tomar a nau para vir ao Brasil.



"Depois, a minha imaginação vagou pela Bahia e fui encontrando os fatos, as pessoas, as informações mais interessantes e adequadas. Era como se eu estivesse realmente vivendo aqueles momentos", conta Ana Miranda.



Encantada diante do material que encontrava com a pesquisa, ela aprendia mais sobre a mentalidade e os costumes. "Tinha, às vezes, a sensação de um quebra-cabeças. Eu precisava montar milhares de peças soltas. Foi um livro agradável de escrever, apesar das agruras do poeta e do imenso volume de trabalho", considera.



Velho amigo



O interesse de Ana pelo tema é antigo: conheceu os versos de Gregório de Matos ainda na escola. Logo surgiu uma afinidade entre a adolescente cearense e a obra do poeta baiano.



"Ele era irreverente, e eu uma adolescente rebelde. Ele era obsceno e eu curiosa da sexualidade. Ele se batia contra os poderosos, e eu vivia sob um sistema opressivo o qual detestava. Ele pregava poemas não assinados na porta das igrejas, e eu distribuía panfletos secretos. E eu escrevia versos, a sonoridade do barroco me entusiasmou, a sinuosidade do barroco", lembra.



Foi com Gregório de Matos, aliás, que a autora estreou na literatura: em 1989, lançou Boca do Inferno, o premiado romance histórico que tinha o poeta como protagonista.

" Li, praticamente, tudo o que havia disponível sobre o tema nos anos 1980. Ainda assim, poucas coisas me surpreenderam, porque pouca coisa está sendo revelada por pesquisadores. O professor Fernando da Rocha Peres, da Ufba, tem feito um trabalho de muita seriedade e precisão, ele descobriu fatos surpreendentes, como a denúncia feita contra Gregório de Matos à Inquisição", diz.



Em breve, Ana se lança em mais uma biografia (que, aliás, já estava pronta antes mesmo de Musa Praguejadora): a de Xica da Silva. "Estou desenvolvendo um lado meio esquecido da Xica: a herança africana em seu sangue, em sua figura".

