Arquiteto reúne em livro cronologia de projetos premiados

O arquiteto Antonio Caramelo lançará na próxima quinta-feira, 27 de março, o livro A Caramelo - Rompendo Paradigmas Culturais, na livraria Cultura do Salvador Shopping, às 19h.

A publicação apresenta 13 projetos recentes - 11 premiados internacionalmente - com informações, plantas, perspectivas e fotos de cada empreendimento, como o Hangar Business Park, Orizon View Houses, Horto Bela Vista e o retrofit do Shopping Barra.

Cada empreendimento tem um QRcode que dá acesso a um hotsite com informações mais detalhadas sobre os projetos como plantas técnicas, panorama 360º e realidade aumentada, entre outros.

O livro, que tem prefácio do historiador Francisco Senna, conta ainda com cronologia de alguns dos projetos emblemáticos de Antonio Caramelo e um breve histórico profissional do arquiteto, que fala sobre o processo de criação e suas influências.

A obra tem 172 páginas e a primeira tiragem é de 1.500 exemplares.

Fundador e presidente da Caramelo Arquitetos Associados, Antonio possui mais de 1.500 projetos implantados no Brasil e conquistou inúmeras referências e premiações nacionais e internacionais.

adblock ativo