Armandinho ganha biografia autorizada

Um verdadeiro monumento vivo da cultura baiana, Armandinho Macêdo - homem e obra - ainda está por ser devidamente desvendado, estudado e homenageado. Essa lacuna começa a ser preenchida com o livro A Voz de Armandinho Macêdo.

Assinado pela jornalista baiana Simone Caetano (autora de Major Cosme de Farias: Vida e Memória), ela define o livro como um "perfil biográfico". "Eu me detive basicamente na carreira artística de Armandinho, desde o início com o pai dele, Osmar, ensinando-o a tocar, passando pelo Trio Elétrico Armandinho Dodô & Osmar, pela banda A Cor do Som e a carreira solo", descreve Simone.

A ideia do livro surgiu há alguns anos, após ela assistir a um DVD d'A Cor do Som. "Entrei em contato com ele pela internet e consegui agendar uma entrevista para propor o livro e conseguir sua autorização"

"Descobri que ele é uma pessoa muito simples e generosa. Com o ok dele, tivemos várias entrevistas entre 2008 e 2010. Em paralelo, fui entrevistando as pessoas que ele indicava", detalha a jornalista.

Rock no carnaval - Entre os ouvidos por Simone, há depoimentos de Caetano Veloso, Mu, Luiz Caldas, Perfilino Neto, Walter Queiroz, Betinho, Morotó Slim e Durval Lelys, que também escreve texto de apresentação, além de um prefácio do jornalista Achel Tinoco.

Estrelas maiores do Carnaval baiano entre a década de 1970 e parte dos 1980, Armandinho, a guitarra baiana e o Trio Elétrico Dodô & Osmar perderam muito espaço a partir da explosão da axé music, por volta de 1985.

"O grande lance do trio foi a guitarra baiana. Através dela, Armandinho trouxe o rock para o Carnaval. Nos anos 80, a axé music veio com os teclados. Mas como ele mesmo fala, foi uma coisa que agregou. O trio deve ser um palco para vários instrumentos. Era até prevista essa inovação", arrisca Simone.

"Ele continuou fazendo a música dele. Todo ano ele faz turnê solo pela Europa. E continua brilhando no Carnaval. As pessoas esperam que ele permaneça. Não tem mais o destaque de antes, mas é parte fundamental da festa", conclui a autora.

