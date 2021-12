Ariano Suassuna é tema de prêmio literário para universitários

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para o 16º Prêmio Literário Escritor Universitário Alceu Amoroso Lima, promovido pela Academia Brasileira de Letras em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Podem participar estudantes universitários de qualquer curso e o tema da redação é a importância do escritor Ariano Suassuna para a literatura brasileira.

O autor do melhor texto ganhará R$ 7 mil. O segundo colocado será premiado com R$ 5 mil e o terceiro, com R$ 4 mil. A entrega dos prêmios será na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

Os trabalhos devem ser enviados para a sede do CIEE (Rua Tabapuã, 540, 11º andar - São Paulo/SP - CEP 04533-001). O regulamento completo pode ser consultado em www.ciee.org.br/portal/institucional/premio/abl/index2015.asp.

Ariano Suassuna, autor de clássicos como O Auto da Compadecida e Romance d'a Pedra do Reino, morreu em julho de 2014, aos 87 anos.

