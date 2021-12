Antologia com poetas baianos será lançada na Bienal de SP

Três meses depois de lançado em Salvador, o livro "O Diferencial da Favela - Poesias Quebradas de Quebrada" já vai longe. A antologia que reúne o trabalho de 50 jovens poetas da periferia soteropolitana participa da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Neste domingo, às 16 horas, a publicação será lançada no estande da União Brasileira de Escritores (UBE).

"É muito importante, porque quando a gente pensou na possibilidade de fazer o livro foi para poder levar nossos trabalhos a outros ambientes. Queríamos fazer uma coisa de dentro, mas que pudesse ser para fora também", conta o organizador da publicação, Sandro Sussuarana.



Vendido por R$ 10, o livro sai pela editora Galinha Pulando e foi viabilizado pelo edital Arte em Toda Parte, da Fundação Gregório de Mattos. A curadoria do projeto é assinada por Sérgio Bahialista, Fátima Sekai e Waldeck Almeida, que também é editor da publicação.



Waldeck Almeida e Sandro Sussuarana vão a São Paulo representar os poetas do grupo, formado principalmente por idealizadores e participantes do Sarau da Onça.

Há três anos, o evento é realizado quinzenalmente, aos sábados, no Cenpah - Centro da Pastoral Afro, em Sussuarana. A próxima edição acontece sábado. "Começamos com umas dez pessoas. Hoje mais de cem frequentam os saraus, vindas de bairros distantes. Nos tornamos difusores dessa poesia pelos quatro cantos da cidade", diz Evanilson Alves, um dos poetas que estreia no livro.



Temáticas



Temas como falta de segurança pública e espaços de lazer, autoestima, violência contra a mulher e discriminação racial são abordados nos poemas.

"É a realidade que eles vivem. O encontro de poetas desperta o senso crítico e faz com que isso seja colocado no papel", afirma Waldeck Almeida.

"A negritude é o ponto principal porque o Sarau da Onça nasce da motivação de falarmos de nós mesmos. É uma questão de autoafirmação. Isso também está no livro", defende Matheus Silva, membro do grupo de poesia Ágape, que realiza o sarau.

Outros estados



"O Diferencial da Favela - Poesias Quebradas de Quebrada" já atinge outros estados por meio de encomenda e venda pela internet (saraudaonca.com.br).

Com o lançamento em São Paulo, os jovens do Sarau da Onça pretendem aumentar o diálogo com outros grupos de poetas das periferias de São Paulo.

"O lançamento do livro é pontual, mas a gente vai articular também encontros e trocas com outros coletivos e grupos de saraus da cidade. Nada mais justo do que eles poderem dar esse pulo maior, ampliar a atuação", defende Waldeck Almeida.

