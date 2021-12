Ana Maria Machado ganha Prêmio Ibero-Americano de Literatura

A presidenta da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado, foi anunciada nesta segunda-feira, 8, como vencedora do Prêmio Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil de 2012, outorgado pela Fundação SM a autores indicados por entidades locais.

Indicada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Ana Maria Machado receberá o prêmio de US$ 30 mil dólares, em 27 de novembro, na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México.

Esta é a segunda vez que um escritor brasileiro recebe o prêmio, criado em 2005. O primeiro foi Bartolomeu Campos de Queirós, em 2008.

