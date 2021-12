Amós Heber lança "Furúnculos" em Salvador

O livro de contos "Furúnculos", de Amós Heber, será lançado em Salvador no próximo dia 6 de novembro. O evento, que marca a entrada do cantor e ator na literatura, será no Palacete das Artes Rodin Bahia, a partir das 18h, com entrada gratuita. Os livros poderão ser adquiridos no local por R$ 30.

No dia 7, Heber ainda assina seu livro na Pré-Balada Literária, no Espaço da Barroquinha, às 18h.

"Furúnculos", que também foi lançado na 17ª edição do Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, é a primeira obra literária lançada por Heber e reúne 20 contos de sua autoria, com prefácio de Adelice Souza. Trata-se de histórias e personagens fortes, que reprimidos pela sociedade, acham nos contos sua voz escondida e expurgam seus sentimentos, como o aparecimento de um furúnculo, para expulsar a bactéria.

