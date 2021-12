Ambientada em Salvador, HQ é premiada em festival francês

O quadrinista niteroiense Marcello Quintanilha foi um dos grandes premiados na 43ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, na França, com o álbum Tungstênio (lançado no Brasil pela Editora Veneta, em 2014).

O álbum, que saiu na França pela editora Ça et Là, foi vencedor na categoria Polar SNCF. "Polar", na França, equivale a Policial. Já SNCF se refere à Société Nationale des Chemins de Fer Français, a rede ferroviária francesa, patrocinadora do prêmio. Angoulême, vale lembrar, é uma das mais prestigiadas premiações das HQs.

Até aí, tudo OK, parabéns para Marcello, que hoje vive e trabalha em Barcelona e é um dos maiores artistas dos quadrinhos brasileiros atuais.

O que chama a atenção para o leitor baiano é que a HQ premiada, uma alucinante comédia de erros super ágil e violenta, é toda ambientada em Salvador e protagonizada por personagens tipicamente locais, como pescadores ilegais (com bombas), PMs, informantes X-9 e traficantes.

Na ocasião do lançamento, ele contou ao Caderno 2+ que teve a ideia após ouvir, na Rádio Sociedade, uma notícia sobre pesca com bombas.

Salvador inspira

Tungstênio não foi o primeiro trabalho de Marcello tendo Salvador como cenário. Em 2004, ele esteve por aqui, percorrendo as ruas e conhecendo os locais para desenhar o álbum Cidades Ilustradas: Salvador (Casa 21, 2005).

A experiência causou uma forte impressão em Marcello, que, antes de Tungstênio, ainda produziu outras duas HQs curtas ambientadas em Salvador para o álbum Almas Públicas (Conrad, 2011).

"(Ganhar o prêmio) Foi magnífico. É difícil avaliar o que ele pode significar. É sempre importante agregar elementos que possibilitem ao público interessar-se mais pelas obras", escreve Marcello para Caderno 2+, lá de Barcelona.

Ele conta que a estadia em Salvador foi muito importante para a criação da obra: "Total, porque Salvador sempre foi uma das cidades que mais me interessaram do ponto de vista referencial, pela história contida nela como cidade".

Após Tungstênio, ele lançou, em 2015, Talco de Vidro (Veneta, 2015), HQ sobre uma mulher bem-sucedida que enfrenta uma crise existencial em Niterói. Para 2016, ele prepara um novo volume de HQs curtas: "Está sendo preparado um novo álbum de histórias curtas para março, chamado Hinário Nacional, também pela Veneta", informa o artista.

Baianos em Angoulême

Vale lembrar que Tungstênio não foi, de certa forma, a única presença baiana em Angoulême 2016. O quadrinista baiano Flávio Luiz (Aú, O Capoeirista) foi lá, a convite do festival, para expor, fazer palestra e contatos com editoras.

Já o jornal de tirinhas O Tiraço, produzido pela comic shop local RV Cultura & Arte, foi indicado a concorrer na categoria BD Alternative.

