Alice: seus 150 anos são comemorados com novas publicações

Embora complete 150 anos de publicação este mês, Alice continua uma menina. Menina que nos incentiva a interrogar o País das Maravilhas e a realidade que por vezes teima em se mostrar mais absurda do que toda a fantasia de Lewis Carroll (1832 - 1898).



A personagem conquistou fãs de todas as idades nos livros Alice no País das Maravilhas (1865) e Alice Através do Espelho e o que Ela Encontrou Lá (1871), obra menos conhecida, que evidencia o Lewis Carroll matemático, já que a história é construída dentro das regras do jogo de xadrez.



No entanto, a curiosa Alice superou as regras e lógicas de seu criador e ganhou outras adaptações literárias, animações, HQ's e cinema.



"São tantos vieses, perguntas muito humanas, apesar de ser um mundo fantástico. É isso que faz com que Alice tenha tantas vidas e esteja aberta a muitas interpretações, releituras que não se esgotam", afirma a doutoranda em educação Giselly Lima.



Edições especiais



Para comemorar a data, editoras lançaram este ano publicações especiais do clássico, além de novidades (veja mais no quadro ao lado). A Cosac Naify, por exemplo, criou a caixa Alice + Alice (R$ 139,90), com os dois textos de Carroll e ilustrações de Luiz Zerbibi (Alice no País das Maravilhas, com tradução de Nicolau Sevcenko) e Rosângela Rennó (Através do Espelho..., traduzida por Alexandre Barbosa de Souza).



Uma adaptação dos clássicos do inglês também foi lançada recentemente em HQ (R$ 59,90) pela Mythos Books, com roteiro de Leah Moore (filha do roteirista Alan Moore) e John Reppion. Participaram do projeto os brasileiros Érica Awano, ilustradora, e PC Siqueira, colorista. Para a HQ, Érica Awano se baseou no trabalho de John Tenniel, ilustrador mais conhecido da série de livros e contemporâneo de Lewis Carrol.



"Sou uma desenhista com forte influência nos quadrinhos japoneses e acostumada com cenários de fantasia medieval. Alice acontece num universo fantástico, mas as criaturas são em essência parecidas com o mundo real. Animais de diversos tipos, cenários detalhados e um traço que não poderia ser muito oriental", Érica explica o trabalho.

E confessa: "Fazer Alice foi descobrir que eu era mais desenhista do que imaginava ser".



Nonsense



A fantasia e o nonsense de Lewis Carroll - que deram vida a tipos como um coelho de colete, o irônico gato de Cheshire, uma lagarta azul que fuma um narguillé e a autoritária Rainha de Copas - são marcas da narrativa que fazem de Alice um fenômeno de sucesso entre adultos e crianças.



"O texto não é simples, tem varias metáforas. A primeira aproximação é bem de princesa, mas a pessoa consegue, depois de um tempo, ir desconstruindo isso", diz a designer Aline Coelho.



Na infância, a fã da personagem leu uma adaptação em quadrinhos e assistiu a animações da Disney, mas só se encantou mesmo com todas as possibilidades de Alice muito depois. "A história original é bem mais profunda, com algumas questões existenciais".



Para Giselly Lima, a leitura dos originais de Alice, na infância, deve ser feita com a mediação de adultos. "Alice não subestima o leitor, mesmo que seja adulto. Quanto maior a criança, há mais possibilidade de diálogo com Alice e de compreensão dos jogos linguísticos".



Os jogos de palavras propostos por Carroll são outros elementos que distinguem sua obra na literatura infantojuvenil de língua inglesa.



"O livro inteiro é uma brincadeira. Ele é muito mais astuto com língua inglesa ao usar palavras que aparentemente são incoerentes. Em muitos desses jogos, a depender da tradução, as palavras poderão adquirir a duplicidade de significado que Carrolll fez como ninguém", afirma Décio Torres, professor do departamento de letras germânicas da Ufba e da Uneb.

