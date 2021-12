ALB faz moção para o escritor baiano Moniz Bandeira no Nobel

A entidade enviou à Academia Sueca, responsável pela premiação, uma moção de apoio ao nome de Moniz para representar a literatura do país. Se a nominação se converter em prêmio, será o primeiro Nobel de Literatura conquistado pelo Brasil.

Carreira

Cientista político, historiador, poeta e professor, Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira nasceu em Salvador, em 1935. É especialista em política exterior e escreveu, dentre outras obras, o livro Presença dos Estados Unidos no Brasil (Dois séculos de História), lançado enquanto Moniz estava preso, durante a ditadura militar.

Atualmente, Moniz Bandeira está aposentado, mas continua em plena atividade literária. Em 2005, lançou a obra Formação do Império Americano (Da guerra contra a Espanha à guerra no Iraque).

Moniz é autor de mais de 20 obras, várias delas utilizadas pelo Itamaraty no curso de formação de diplomatas. O escritor e cientista político atua ainda como cônsul honorário do Brasil na cidade de Heidelberg, na Alemanha, país onde reside atualmente.

Latino-americanos no Nobel

Apesar de nenhum autor brasileiro ainda ter sido premiado com um Prêmio Nobel de Literatura, outros latinoamericanos já ganharam em edições anteriores. Em 2010, foi a vez do escritor peruano Mário Vargas Llosa.

Em 1982, o vencedor foi Gabriel García Márquez. Na edição de 1971, foi a vez do Chile ganhar o Nobel de Literatura com o poeta Pablo Neruda. No hall dos latino-americanos premiados, estão ainda autores como a chilena Gabriela Mistral, no ano de 1945.

