ALB diz que está sem patrocínio para concurso de literatura

Os cerca de 200 inscritos anualmente no tradicional Prêmio Nacional da Braskem/Academia de Letras da Bahia podem ficar sem ter um concurso literário local para participar a partir de 2014.

Segundo o presidente da ALB, o acadêmico Aramis Ribeiro Costa, a multinacional suspendeu o patrocínio do prêmio e a instituição busca uma nova empresa. "Já nos foi anunciado que este era o último ano do patrocínio. A verba este ano diminuiu pela metade. Pensei em não fazer já este ano", conta Costa.

Ainda segundo ele, por conta do tempo que demorou decidindo se promoveria o prêmio ou não, o número de inscritos nesta edição foi de apenas 77. A verba menor também fez com que a divulgação do concurso, o valor da premiação, número de páginas dos livros que concorrem, além das cerimônias de lançamento de livros e de entrega do prêmio fossem encolhidas.

A ALB já procura novos apoiadores para garantir a realização do prêmio em 2014, mas admite encontrar dificuldades. "Estamos em campo, fazendo propostas. É uma luta e um esforço muito grande. Ainda não temos nada garantido", declara Costa.

Dificuldades - Vencedor do prêmio por dois anos, o escritor Ordep Serra lamenta as dificuldades da ALB com o patrocínio do concurso para 2014. "Essa dificuldade é um retrocesso. Diz mal do empresariado local. Uma grande metrópole com tradição na cultura literária não pode deixar de contar com um prêmio desses", comenta o escritor, que passou a investir na carreira literária depois de vencer o prêmio em 2008 e 2010.

De acordo com o presidente ALB, "não existe na Bahia um prêmio que motive as pessoas e nós suprimos essa falta". O concurso, que tem repercussão nacional, já tem quase 30 anos e ajudou os vencedores na publicação de suas obras. "A publicação abre portas. Se ela é fechada, é mais uma dificuldade para a nossa cultura", afirma Serra

Braskem nega cancelamento - A Braskem informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não suspendeu o patrocínio ao Prêmio Nacional Braskem/Academia de Letras da Bahia, como foi cogitado pelo presidente da ALB, Aramis Ribeiro Costa. A empresa apenas modificou a forma de submissão dos projetos.

Segundo a multinacional do setor de resinas termoplásticas, o prêmio da ALB, assim como os demais patrocínios da empresa, precisam se adequar aos novos procedimentos de cadastramento adotados. Ou seja, todos os projetos precisam ser inscritos através do site e passar por uma posterior avaliação e o tema cultura continua incluído na página de cadastramento de patrocínios no site da empresa (braskem-isp.sponsor.com).

De acordo com a assessoria da Braskem, a ALB não tem porquê desconfiar que seu projeto não será aceito, já que a empresa patrocina o prêmio desde 2001 e atesta seus méritos culturais.

Em nota, a multinacional ainda afirmou: "Temos mantido o diálogo sempre aberto com a instituição no sentido de manter o patrocínio de acordo com as diretrizes corporativas".

A página oficial da empresa informa que os projetos de patrocínio com verba incentivada podem ser inscritos a qualquer momento, porém, as análises referentes aos mesmos ocorrerão nos meses de junho e julho para projetos inscritos até 31 de maio. Projetos inscritos a partir de 1º de junho, serão analisados somente no próximo período ou a critério da Braskem.

adblock ativo