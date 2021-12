Advogado que revelou pseudônimo de J.K. Rowling será multado

O advogado que revelou a uma amiga que a autora da saga de Harry Potter, J.K. Rowling, acabara de publicar um livro policial com um pseudônimo terá de pagar multa de 1.000 libras.

"Com a revelação de informações confidenciais sobre um cliente a uma terceira pessoa, o sr. Gossage violou os princípios 4 e 6 da carta da SRA", a ordem que regulamenta a atividade dos advogados, afirma a decisão de 26 de novembro e divulgada apenas esta semana.

A escritora britânica denunciou o escritório de advogados Russells depois da publicação em julho de uma reportagem no jornal britânico Sunday Times que revelou que ela havia publicado o livro O Chamado do Cuco.

Rowling escreveu o policial com o pseudônimo Robert Galbraith, que foi apresentado como um antigo membro das Forças Armadas que também trabalhou no setor de segurança.

Russells admitiu que um de seus associados, Chris Gossage, revelou o segredo a uma amiga, Judith Callegari, que contou ao Sunday Times. No fim de julho, o escritório anunciou que a escritora aceitou uma quantia "substancial" a título de danos pela indiscrição. Rowling anunciou que doaria o dinheiro para a organização Soldiers's Charity, que ajuda os militares e suas famílias.

Antes da revelação do verdadeiro autor de O Chamado do Cuco, apenas 1.500 exemplares do livro haviam sido vendidos, mas com a informação sobre J.K. Rowling as vendas dispararam.

"Foi maravilhoso publicar um livro sem toda a expectativa e alvoroço ao redor e um autêntico prazer ver como era recebido com outro nome", declarou J.K. Rowling, que vendeu mais de 450 milhões de exemplares da série Harry Potter.

