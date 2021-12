Achel Tinoco lança livro infantil

Autor de 15 livros, o escritor Achel Tinoco lança, neste sábado, seu novo volume de contos infantis, O Beija-flor que Não Sabia Voar e Outras Historinhas para Contar (Ed. Aped, 96 páginas, R$ 30).

Ilustrados por Marcos Vieira, os 18 contos do livro são, segundo o autor, ideais para ler para as crianças na hora de dormir ou em um dia chuvoso. Nascido no Pará, Achel Tinoco veio morar na Bahia ainda criança. Sábado, na Livraria LDM (Shopping Paseo L2), às 15 horas.

