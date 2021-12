Ação distribui 40 mil livros gratuitos na praça Dois de Julho

Quarenta mil livros vão ser distribuídos gratuitamente, nesta sexta-feira, 25, durante a VI Edição da Parada do Livro 2019, que será realizada na praça Dois de Julho no Campo Grande. A ação é em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca promovido pelo Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca (PMLLB) de Salvador.

O público vai ter acesso a diversas obras literárias nacionais e internacionais. Os livros vão ser divididos por área de conhecimento, como Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Literatura Nacional e Internacional, Literatura das Ciências Jurídicas, das Ciências Exatas, das Ciências Humanas e das Ciências Médicas.

