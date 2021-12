Academia de Letras da Bahia anuncia agenda para 2014

Homenagem ao centenário de Caymmi, reedição de obras esgotadas sobre a Bahia, prêmio literário. O ano começa agitado na Academia de Letras da Bahia, que prevê novos eventos e continuação do que foi sucesso em seu calendário de 2013.

Presidente da instituição, o escritor e acadêmico Aramis Ribeiro Costa afirma que considera importantíssima a iniciativa de fazer as reedições dos livros, dentro da Coleção Mestres da Literatura Baiana, numa parceria da ALB com a Assembleia Legislativa.

"Dando prosseguimento à coleção, vamos lançar Histórias da Gente Baiana, de Vasconcelos Maia, e três romances de Wilson Lins: Os Cabras do Coronel, O Reduto e Remanso da Valentia. Os lançamentos acontecem ainda no primeiro semestre", Aramis afirma.

Cursos

Dentre os eventos que estão programados para este ano na Academia de Letras da Bahia, estão a continuação dos cursos Jorge Amado e Castro Alves. O primeiro ligado ao Colóquio de Literatura Brasileira, e o segundo, ao Colóquio de Literatura Baiana.

O Curso Jorge Amado foi realizado no ano passado em parceria com a Fundação Jorge Amado e em função do centenário do escritor. Devido ao sucesso do evento e da relevância do homenageado, ele acontecerá outra vez este ano.

O centenário de Dorival Caymmi, que acontece neste ano, também deve ser comemorado na ALB, Aramis confirma, mas estão por vir mais informações ainda. Neste ano, continua também os Seminários Arte e Pensamento, que reúne acadêmicos, professores e escritores para discutir temas relevantes da contemporaneidade.

Prêmio

Outro acontecimento que tem movimento na ALB neste início de ano é a abertura das inscrições do Prêmio Nacional Academia de Letras da Bahia.

Em 2014, o prêmio ganhou novos ares devido à dupla de patrocinadores angariados para esta edição: a Petrobras e a Braskem. Por conta disto, a premiação este ano é dupla, e o vencedor leva R$ 20 mil, além da edição do livro numa editora de circulação nacional.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de maio e o gênero escolhido para o prêmio deste ano é poesia. O regulamento e outras informações sobre as inscrições estão no site da Academia de Letras da Bahia: www.academiadeletrasdabahia.org. br.

