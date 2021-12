Abertura da Flipelô é marcada por homenagens ao poeta Castro Alves e performances artísticas

A ladeira do Pelourinho estava iluminada e com bastante gente passando por todos os lados. Todo mundo queria ver um pouco dos encantos literários que trazia a terceira edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que teve sua abertura na noite de quarta-feira, 7, no Largo do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Idosos e crianças estavam atentos à programação, que além de apresentações de música e poesia, tinha também um espaço da Livraria LDM, com grandes obras para consultar e até comprar.

Homenageando o poeta e abolicionista baiano Castro Alves, a festa literária contou com a participação do cantor Arnaldo Antunes, da Orquestra Afrosinfônica e do ator Jackson Costa, interpretando o escritor. O evento gratuito é uma iniciativa da Fundação Casa de Jorge Amado e do Serviço Social do Comércio (SESC), e acontece até o dia 11 de agosto, em mais de 60 espaços do Pelourinho.

Conhecido como uma das grandes vozes na luta pelo abolicionismo no Brasil, o patrono da cadeira número sete da Academia Brasileira de Letras (ABL) reúne em sua trajetória obras consideradas importantes para a literatura brasileira, como o livro “Os Escravos”. A escolha da Flipelô em homenagear Castro Alves é, segundo a diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado e coordenadora geral do evento, Angela Fraga, “muito significativa. Até porque Jorge Amado era uma pessoa que louvava e se identificava muito com a obra do poeta”.

Segundo a coordenadora geral da Flipelô, a terceira edição da festa é especial, porque houve uma adesão do público e, principalmente, da comunidade do Pelourinho. “A escolha de que a Fundação Jorge Amado fosse plantada no Pelourinho foi uma escolha do próprio escritor, há 33 anos”, contou Angela, explicando ainda que Jorge Amado sempre quis que a instituição fosse mais do que um centro de documentação. “Ele queria que fosse um centro de debates, de troca de ideias e de enaltecimento da literatura. É isso que a gente tem procurado fazer e é muito gratificante. Acho que onde ele estiver, vai gostar”, finalizou.

A neta de Jorge Amado, Maria João Amado, também esteve presente no evento. Ela, que é coordenadora de comunicação e de acervo da Casa do Rio Vermelho, ressaltou que não conseguia imaginar uma abertura mais significativa e linda para a festa literária que, segundo ela, é tão importante para a cidade de Salvador. “Jackson Costa fazendo Castro Alves é de tirar o fôlego, e a Orquestra Afrosinfônica é tão linda. A gente vai ter a oportunidade de ver Castro Alves no Pelourinho, cercado pelo povo negro dessa terra”, destacou.

Foi com uma mistura de crítica, leitura e canções à capela que Arnaldo Antunes subiu ao palco montado no Largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, para marcar a apresentação de abertura. A professora de Língua Portuguesa Joselita Lorenzo, 68 anos, foi uma das mais empolgadas do show. Ela, que parou várias vezes para elogiar e chamar a atenção do artista – que retribuiu – disse que foi para vê-lo. “Vim ver Arnaldo, vim ver a Flipelô. Eu tenho que prestigiar as coisas da minha terra”, disse sorridente. Com o celular em punhos para registrar cada momento, Joselita não sabia se aplaudia ou filmava a apresentação, às vezes alternando entre os dois. “Os textos dele são maravilhosos”, elogiou.

Joselita disse que não sabe se conseguirá um horário disponível para ir aos outros dias da festa, mas que vai tentar ver, pelo menos, mais uma participação. “Eu conheci hoje um escritor do Pará que vai estar amanhã no SESC Pelourinho apresentando uma mesa de discussões, ele vai falar sobre os povos indígenas na cultura brasileira. Eu achei muito bacana ter conversado com ele ali sentadinha”, contou.

A professora Francisca Bezerra, 37 anos, veio de São Paulo especialmente para ver a Flipelô. “Nunca fui numa feira de livros, é a primeira vez, então vim conhecer”, afirmou ela, acrescentando que gosta muito de ler e adora a Bahia. Francisca estava conferindo os títulos do espaço da Livraria LDM, no Largo do Pelourinho, e apresentando alguns títulos infantis à sua filha. Quando questionada sobre o que estava lendo no momento, ela contou que estava acompanhando a Coleção Feminismos Plurais e parou no livro 'O Que é Racismo Estrutural', do advogado e professor Silvio Almeida.

Logo após o show de Arnaldo Antunes, foi a vez de Jackson Costa abrir o concerto da Orquestra Afrosinfônica no palco, com uma interpretação de Castro Alves. Durante a apresentação, em meio ao som dos instrumentos da orquestra, o público começou a prestar atenção em algo inusitado que acontecia nas janelas do último andar da Fundação Casa de Jorge Amado. Duas bailarinas estavam descendo do prédio seguradas por uma corda de rapel, enquanto dançavam a música da orquestra, junto ao texto interpretado por Jackson Costa, que desta vez estava em uma das janelas da instituição interagindo com as moças. O espetáculo, que mesclava coreografia e escalada, tinha também uma projeção mapeada do VJ Gabiru nas paredes da instituição.

A jornalista Nilma Gonçalves, 42 anos, estava só de passagem no primeiro dia da Flipelô, mas afirmou que vai tentar ir no fim de semana e estava empolgada para ver as homenagens a Castro Alves, já que nasceu no mesmo dia do poeta, 14 de março. “Curto muito e leio bastante. Acho que é uma homenagem muito justa e pertinente e acredito que vai ser uma Flipelô muito original. Vim no ano passado, achei um clima uma delícia. A gente vê muita família, muita criança, acho que o astral é muito maravilhoso”, comentou.

Já a funcionária pública Rita Brito, 40 anos, estava ansiosa para ver o Museu do Carnaval, que é uma novidade na programação e estará aberto ao público. “Eu não fui de ir sempre [no Canaval], mas nos anos 80, na minha infância, era mais forte. Era mais voltado ao público da cidade do que para turista, então é bom saber essa parte da história”, afirmou. Rita contou que estava na Flipelô porque é fã de literatura, de festivais e gosta de cultura. “E é dentro da nossa cidade. Antes não tinha, agora é uma opção para quem gosta de literatura e arte”, finalizou.

