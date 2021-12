'A Vida pela Frente' trata da amizade entre ex-prostituta judia e menino abandonado

"Devia ter uns três anos quando vi Madame Rosa pela primeira vez. Antes, não temos memória e vivemos na ignorância. Deixei de ignorar com três ou quatro anos e às vezes sinto falta disso. Havia muitos outros judeus, árabes e negros em Belleville, mas Madame Rosa era obrigada a subir os seis andares sozinha".

"Dizia que um dia morreria na escada, e todos os pirralhos abriam o berreiro, porque é o que sempre fazemos quando alguém morre. Éramos seis ou sete, ou até mais lá dentro. No começo, eu não sabia que Madame Rosa cuidava de mim só para receber uma ordem de pagamento no fim do mês".

"Quando descobri isso, já tinha seis ou sete anos, e para mim foi um golpe saber que eu era pago. Achava que Madame Rosa gostava de mim gratuitamente e que éramos alguém um para o outro. Chorei uma noite inteira por causa disso, e foi minha primeira grande aflição".

Os trechos do livro 'A vida pela frente', de Romain Gary, ganhador do Prêmio Goncourt, um dos mais prestigiados da França, foca como começa a relação de um menino contraventor com uma ex-prostituta judia, que cuida de crianças filhas de meretrizes. O autor assina com um de seus pseudônimos: Émile Ajar.

No universo povoado de privacões e seres humanos singulares cresce o relacionamento humano entre o enjeitado Momo e a mulher que lhe serve de mãe, que também comete seus pequenos crimes como a falsificação de documentos dela e dos garotos e garotas.

Adaptações cinematográficas

A força dramática do texto fez com que o cineasta Edoardo Ponti retirasse de um hiato de mais de 10 anos de ausência do set a diva italiana Sophia Loren que, aos 86 anos, interpreta a protagonista do filme Rosa e Momo (La Vita Davanti a Sé no original), filme que foi lançado no cinema e na Netflix o mês passado. O longa transpõe o subúrbio de Paris para Nápolis e se atualiza com a imigração africana.

O jovem Ibrahima Gueye e Sophia Loren em cena de 'Rosa e Momo' | Foto: Netflix | Divulgação

Vale lembrar que a premiada atriz francesa Simone Signoret também fez o papel da prostituta judia, sobrevivente de um campo de concentração nazista que vive em um prédio de seis andares, em Pigalle, Paris, com seus filhos adotivos, muitos deles abandonados por outras prostitutas .

Com o nome traduzido para Madame Rosa, o filme de Moshé Mizrahi conquistou o Oscar de melhor filme estrangeiro na edição de 1978, representando a França. Atualmente, apesar do festejado retorno e carisma de Sophia, o filme não foi escolhido para representar a Itália na festa maior do cinema norte- americano.

Na trama Momo, considerado filho mais velho e favorito, acompanhará a decadência física, fruto da velhice desassistida de Madame Rosa e terá que ajudar com as finanças da casa. No entanto, a visita inesperada do pai do garoto fará com que a vida do menino se altere.

No Brasil o livro foi lançado com selo da Editora Todavia e apesar dos temas tocantes apresenta uma narrativa em primeira pessoa que traz humor e uma visão do mundo pela ótica de uma criança precoce, mas ainda criança.

Gary foi o único escritor a receber duas vezes o Prêmio Goncourt, em 1956 e 1975, o que era proibido, mas ele utilizou o pseudônimo. Este fato acabou gerando um grande escândalo, quando mais tarde sua fraude foi descoberta.

Alternância

O livro alterna momentos divertidos como a criação de um guarda chuva "humanizado" pelo personagem Momo. Ele vestia o objeto com roupas , chamava-o de Artur e dormia com ele como se fosse grandes amigos. Já momentos de extrema emoção trazem Madame Rosa em um porão da casa, local construído por ela para se proteger ainda dos nazistas, que lhe causavam pesadelos

O final se por um lado é previsível por outro é totalmente inesperado. Prova que as alianças afetivas vão além da razão e do bom senso e que por amor se pode cometer loucuras. Em tempos de tanta desesperança, o livro resgata bons sentimentos como afeto e lealdade.

