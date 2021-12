A viagem de Patti Smith pelo Vale das Coisas Perdidas

A partir do desafio proposto, dentro de um sonho, por um cowboy de posto de gasolina no deserto, a escritora e cantora de rock (necessariamente nesta ordem) Patti Smith parte do nada para embarcar numa viagem literária reflexiva. O deserto se transforma em um pergaminho a ser preenchido pela esferográfica compulsiva da autora nas páginas de Linha M - título de seu novo livro (M Train, no original em inglês) e metáfora para seu cérebro em vias de ser povoado por considerações numa jornada entre o passado e o presente.

Misto de diário de bordo com narrativas do cotidiano e reflexões sobre tempos, entes e ícones queridos e perdidos, Linha M acaba cruzando inevitavelmente com a dor em seu itinerário, para revelar-se, por fim, uma ode à estupefação da impermanência.

A Patti Smith aqui está longe de ser a transgressora punk dos tempos do CBGB's. Antes, é uma mulher urbana em torno dos 66 anos, alojada entre as grandes estruturas da solidão nova-iorquina. Ela se contenta em dividir um espaço simples com gatos e livros, assistir a séries policiais na TV, ler e escrever quase full time, enquanto sorve generosas doses de café. Ela também viaja pelo mundo para fazer palestras, participar de conferências e visitar túmulos e memoriais de artistas que admira.

Perdas

O nada da escritora começa a doer quando ela se lembra do marido Fred Sonic Smith e do irmão Todd, já falecidos. Quando se lembra das pessoas e das coisas que perdeu. E quando olha ao redor e percebe que seu querido Café'Ino, em Nova York, fechou; e que o Café que o garçom Zak abriu na distante Rockaway Beach ruiu com a fúria do furacão Sandy. E assim as coisas vão passando na janela da Linha M.

Vão-se também os objetos de valor sentimental, esquecidos em algumas estações de suas rotas: a antiga e obsoleta Polaroid com a qual ela fotografa algumas imagens deste livro; um exemplar querido da obra Crônica do Pássaro de Corda, do japonês Haruki Murakami, um velho casaco preto de estimação... Vai-se o sonho da escritora de construir o seu próprio Café. De súbito, o nada de Patti Smith está repleto de escombros.

A certa altura ela constata: "Ansiosa por alguma permanência, acho que eu precisava ser lembrada do quanto a permanência é passageira".

Paradoxalmente, a única coisa que resiste à transitoriedade, por enquanto, é uma velha casa condenada imobiliariamente que ela adquire em Rockaway Beach. O furacão levou quase tudo ao redor, mas ela ficou, com as ruínas de sua estrutura e seu cheiro de mofo quase intactos.

Xamanismo

Patti Smith presta reverência a seus ícones literários mortos visitando memoriais e lavando e incensando túmulos ao redor do mundo: Jean Genet, Roberto Bolaño, Frida Kahlo, William Burroughs, Rimbaud, Ryunouske Akutagawa, Osamu Dazai, Sylvia Plath. Deposita nas urnas de alguns deles um objeto simbólico como oferenda sagrada depois da purificação, para que suas almas resplandeçam na eternidade. É uma xamã moderna invocando personalidades imortais por entre lápides.

A trilha percorrida por Linha M é regada a cafeína. O café é o combustível maior da escritora e seus grãos sãos os cascalhos da Rota 66 que atravessa sua alma. Onde quer que ela vá no planeta - Guiana Francesa, Islândia, Alemanha, Inglaterra, Espanha, México, Japão, Tânger ou à Terra do Nunca -, há de procurar um aconchegante Café para se abastecer, meditar e rascunhar em guardanapos.

Patti Smith possui o estilo narrativo despojado e fluente, por vezes excessivo, dos beatnicks, mas com refinamento literário e um arguto tino poético. As perdas de sua vida não são matéria para lamentações vãs, sentimentalismos estéreis, mas se prestam ao exercício da reflexão poética sob um ponto de vista urbano e moderno.

A perplexidade da impermanência é iluminada de repente por um flash: será que nós perdemos mesmo as coisas ou elas são absorvidas pela nossa alma? Então, este talvez seja o segredo. Vão-se as coisas, as pessoas amadas e as vivências. E fica a poesia do impalpável. No final, é por este mundo etéreo e intangível que Linha M nos conduz. O nada do qual tudo procede e ao qual tudo voltará.

