'A Ordem Interior do Mundo' ganha prêmio de Conto 2019

Na tarde da última quarta-feira, 20, a Comissão Julgadora formada pelos escritores e acadêmicos Aleilton Fonseca, Carlos Ribeiro e Marcus Vinicius Rodrigues, em sessão presidida pelos acadêmicos Gerana Damulakis e Aramis Ribeiro Costa, se reuniu na sede da Academia de Letras da Bahia.

A finalidade da reunião foi definir o ganhador do Prêmio Academia de Letras da Bahia – Conto 2019. Após discussões em torno das leituras das obras, foi definido como vencedor o livro intitulado A Ordem Interior do Mundo, inscrito sob o pseudônimo Gregório Lauro. Aberto o envelope de identificação, identificou-se o autor: Franklin Roosevelt Silva Carvalho, proclamado o vencedor do concurso.

O livro apresenta narrativas curtas, densas e bem estruturadas formando um conjunto coeso, homogêneo, com linguagem apropriada ao conto e temas de relevância literária e cultural.

