A menina que brincava de tudo: Livro infantil conta sobre brincadeira sem gênero e tradição

Pensando nas famosas frases como "isso é brincadeira de menina" e "isso é coisa de menino", a autora Carolina Magalhães idealizou o livro "A menina que brincava de tudo", que será lançado em 23 de outubro, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, às 15h.

A obra reflete as próprias vivências de Carolina na infância, que nunca se restringiu a criatividade e sempre teve a diversão como único propósito das brincadeiras, que iam desde jogar gude à futebol. Para ela, o negócio era brincar na rua.

“A ideia é mostrar que brincadeira não tem gênero. Além disso, propor reflexões sobre o brincar e suas infinitas possibilidades sem imposições. Podemos ser o que quisermos ser! A infância é a fase que começam a ser moldados os nossos valores, nossas experiências... A intenção é, também, trazer as antigas brincadeiras de rua, sair da era da tecnologia e mostrar que também há diversão no off-line”, contou a autora.

Livro será lançado na Livraria Cultura do Salvador Shopping

Ilustrado pelos primos da autora, os irmãos Henrique Oliveira, 8 anos, e Artur Oliveira, 10. A obra passeia pelas lembranças no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, cenário principal para as conversas e brincadeiras nas ruas e ladeiras.

adblock ativo