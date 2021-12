"A literatura aproxima palavras e coisas", diz Noemi Jaffe

O fato de ser doutora em literatura brasileira, professora e crítica literária, certamente, não diz tudo sobre Noemi Jaffe. A literatura fala bem mais sobre esta paulista de 53 anos, inventiva, rigorosa e apaixonada pelas palavras, que corajosamente tomou os diários da mãe, Lili Jaffe, sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz, como ponto de partida para escrever O Que os Cegos Estão Sonhando? (Editora 34, 2012). Vencedora do Prêmio Brasília de Literatura 2014, com A Verdadeira História do Alfabeto (Cia. das Letras, 2012), Noemi estreia no romance com Írisz: As Orquídeas (Cia, das Letras, 2015). Nesta entrevista, via e-mail, ela fala sobre o novo livro, o tribunal das redes sociais e a relação entre técnica e magia.



Li algo interessante em seu blog, Quando Nada Está Acontecendo, sobre como a origem das palavras glamour e gramática tem relação com o encantamento, a magia, e que esta residiria em ter total domínio sobre as técnicas. Como se relaciona com essa magia quando escreve?



É claro que ninguém tem total domínio sobre as técnicas. Isso seria realmente uma magia. Mas o que me espanta e me encanta, quando escrevo, é que as palavras têm muita autonomia e vão guiando o escritor, muitas vezes mais do que o contrário. Várias vezes escrevo para descobrir o que queria dizer, porque são as palavras e suas construções, seu som, suas combinações sintáticas, que vão me apontando os caminhos que quero seguir. Creio que isso tem algo de mágico, que ultrapassa o domínio pleno da consciência do autor, embora eu não acredite em fenômenos paranormais, nem nada do gênero



Em Írisz: As Orquídeas, há dois temas caros à contemporaneidade: os limites frágeis da ideologia e os limites instáveis da identidade. De certo modo, a protagonista oscila entre esses dois vértices, numa tentativa de reinventar-se livre. É seu primeiro romance. Me interessa saber como optou por essa temática, tão complexa quanto atual.



O tema do exílio é um dos que mais me interessam, atualmente e como parte da minha história. Sou filha de refugiados de guerra, judia e mulher. Vários aspectos, digamos assim, próprios de uma configuração geral de exílio, de estranhamento do mundo. Acho também que o escritor precisa desse olhar do estrangeiro para estar no mundo, para experimentar o mundo com olhos desacostumados. Além disso, o problema dos refugiados é o problema da atualidade. O que fazer com contingentes cada vez maiores de pessoas sem lugar? Num mundo em que se preza tanto o não-lugar virtual, por que não aceitamos os sem-lugar? Os sem teto, os sem terra, os sem país. Quanto à ideologia, acho que as palavras, assim como Írisz argumenta, são o que pode existir de melhor e de pior. Quando usadas ideologicamente, no sentido da persuasão retórica, elas são capazes de transformar massas inteiras. Esse é um tema que me interessa muito. Para Írisz poder experimentar um pouco de liberdade, nas condições terríveis em que ela vive, ela precisa questionar as palavras; lidar com o avesso delas.



Há no enredo de Írisz, tanto quanto em O Que os Cegos Estão Sonhando? raízes na história, tanto na chamada história monumental quanto na sua história pessoal, o que envolve muita pesquisa, além do exercício da memória. E, no cerne, a metáfora ancorada na magia da gramática. Como lidar com essas demandas?



Acho que a história monumental é feita pela costura das pequenas histórias individuais. Tenho certeza disso. Das determinações mínimas que se reconhecem nos grandes momentos. Por exemplo, me fascina o fato de que Wittgenstein fosse colega de classe de Adolf Hitler. Por isso, adorei fazer as pesquisas necessárias para a produção do livro e adentrar os micro mundos dos personagens: uma mulher que passou pela Revolução Húngara e me contou que subornou um guarda da fronteira com aguardente; Armênio Guedes, histórico comunista brasileiro, que me contou sobre como seu irmão foi morto pela polícia; Ananda Apple, que me explicou, dentro de um orquidário, como as orquídeas florescem etc. Assim, pelos detalhes, a história vai se construindo um pouco sozinha. Quando você vai escrever, uma parte dela já está escrita.



Írisz é quase uma anti-heroína: alguém que foge e que questiona a própria coragem, admitindo-se confusa quanto ao que seria a verdadeira liberdade. Por outro lado, vivemos uma época em que todos afirmam verdades. Como você se situa, como escritora e intelectual, no exaustivo tribunal das redes?



Sou uma grande usuária das redes. Facebook, blog e, agora, o twitter. Sou razoavelmente entusiasta, porque vejo nelas uma forma de expressão e comunicação que não teria de outros modos. Além disso, faço ótimos contatos pessoais, profissionais e estéticos. Tenho amigos que escrevem coisas ótimas nas redes. Mas é claro que percebo o quanto ela está sendo mal usada, para fins exclusivamente superficiais, vazios e, pior, deletérios. Acredito que o Facebook seja, em parte, responsável pela "maniqueização" que estamos vivendo, em que as coisas todas se achataram e parece que adquiriam somente dois lados. Estamos perdendo as nuances das coisas que, geralmente, são o seu lado mais importante e bonito.



Há também uma grande cobrança em relação ao posicionamento nos grandes veículos de comunicação. Refiro-me, logicamente, ao episódio em que você questiona Luiz Felipe Pondé, na Folha de S. Paulo, e é questionada por Rodrigo Constantino na Veja. Certa leviandade na manifestação do pensamento é a tônica da contemporaneidade?



Penso que falei um pouco sobre isso na resposta anterior. Sim, há bastante leviandade; um tipo de cobrança por um posicionamento totalizante. A arte e a cultura não são totais, elas são fragmentadas, sempre passíveis de questionamento. Mas pessoas que têm posições aparentemente sólidas e cheias de certezas fazem muito mais sucesso. Há uma necessidade imediatista de respostas. Sempre houve e sempre haverá, porque os problemas sempre são muitos e todos querem condutores, salvadores. É isso o que Írisz rejeita e é por isso que ela se sente tão criticada por seus companheiros de guerrilha.



Voltando ao romance, Martim faz contraponto à personalidade exuberante da protagonista, em sua resignação tanto em relação à derrocada do comunismo quanto ao desparecimento de Írisz, por quem nutre sentimentos que não consegue definir. De certo modo, podemos entender este dois personagens como polos opostos de entendimentos do mesmo mundo?



Não creio que eles sejam opostos, não. Penso que Írisz despertou em Martim uma urgência que ele não tinha coragem de assumir. Mas isso já estava lá. Ele é menos ambicioso, menos sonhador, menos anárquico que ela, mas ela o encanta. Ele não está resignado. Está inconformado e não sabe o que fazer com sentimentos indefinidos. Mas acho que ele vai aprender (risos). Penso que Írisz também aprendeu muito com ele; aprendeu o que é um tipo de amizade e de companheirismo que ela não conhecera com Imre. Acho que, de alguma forma, eles se completam.



A língua e a linguagem ocupam um lugar muito especial neste romance e em sua literatura, de modo geral. Em Írisz, mais que o aprendizado, trata-se da apreensão de um universo repleto de nomes, sentimentos e coisas, aos quais ligar-se por raízes aéreas como as das orquídeas. O que tanto a atrai e instiga na relação do humano com palavras e coisas?



Acho que isso é o humano. Tentar aproximar-se do outro, penso que é por isso que é bom estarmos aqui no meio dessa confusão que é a vida, o Brasil ou qualquer país do mundo. Para estar com o outro, descobrir suas linguagens, suas formas de expressão e para tentarmos nos aproximar das coisas enquanto coisas mesmo. Não somente usá-las para nos servir mas para servirmos a elas também. Estarmos no lugar e no momento onde e quando estamos para conhecermos suas propriedades e sua natureza. Os nomes podem nos afastar das coisas ou podem nos aproximar delas. A literatura faz isso; aproxima palavras e coisas.

