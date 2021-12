A independência bárbara do quadrinista do underground

Quem acompanha o trabalho de autores brasileiros de quadrinhos, certamente já é familiarizado com o trabalho de Francisco Marcatti - mesmo que não goste. O controverso quadrinista ganhou agora uma biografia com direito a lançamento com a presença do autor, Pedro de Luna, neste sábado, na RV.

Marcatti: Tinta, Suor e Suco Gástrico sai pela Série Recordatório (Marsupial Editora), que vem recuperando parte da história da HQ no Brasil. Outros dois volumes já foram lançados: Ivan Saidenberg: o Homem que Rabiscava e Primaggio Mantovi: O Mestre de Estilo Versátil.

A verdade é que o trabalho de Marcatti não é para aqueles de estômago fraco. Revelado nos anos 1980, Marcatti faz parte da brilhante geração underground de Angeli, Laerte, Glauco, Luiz Gê e Lourenço Mutarelli.

Seu trabalho costuma apresentar uma profusão de personagens repugnantes envolvidos em situações nojentas, além dos limites da escatologia.

Só que, se fosse só isso, ele certamente já teria sido esquecido. Marcatti tem um estilo de desenho que, além de exuberante em seus traços detalhados, é totalmente único. O leitor bate o olho em um desenho dele e sabe que é dele, sem precisar ver a assinatura.

Além disso, suas HQs são de uma demência a toda prova, abordando todo tipo de tara e psicopatia - só que com a candura e naturalidade de uma HQ do Snoopy. Um autor original.

Não à toa, foi convidado por João Gordo para desenhar duas capas de LPs para sua banda Ratos de Porão: Brasil (1988) e Anarkophobia (1991).

Escatologias

No livro de Luna, é possível descobrir um pouco mais sobre este homem, capaz de tantas (e belas) barbaridades gráficas. "Conhecia o trabalho do Marcatti desde os anos 1980, quando suas HQs eram publicadas nas revistas Chiclete com banana, Animal e Circo", conta Pedro de Luna. "Me chamou muito a atenção, com toda aquela estalogia sem limites, sexo ousado, maluco até", diz.

Pedro, um ativista do underground que documentou a atividade das bandas em seu torrão natal no livro Niterói Rock Underground 1990-2010, admirou ainda mais seu biografado quando percebeu que, diferente de Angeli, Laerte ou Glauco, Marcatti nunca aceitou trabalho fixo nos grandes jornais.

"Ele seguiu 100% independente. Até hoje ele cria, imprime, publica e vende o próprio material, tendo controle total sobre sua obra", diz Pedro.

"Quando era mais jovem, ele desenhava de manhã, imprimia de tarde e ia vender no Bixiga, na Vila Madalena, no circuito cultural de São Paulo. Hoje, ele já não faz mais isso, mas vende pela internet e nos eventos de quadrinhos", conta.

"Se você for na Galeria do Rock (São Paulo) vai ver os displays de madeira que ele mesmo cria. Até hoje ele é assim, atua nessa origem punk, que eu compactuo. Ele não espera: vai lá e faz", observa Pedro.

Mesmo com toda essa independência, Marcatti já produziu e publicou ótimas HQs por grandes editoras, como seis números da revistinha Frauzio (editora Escala), Mariposa (graphic novel pela Conrad) e a adaptação de A Relíquia, de Eça de Queiroz (também Conrad).

No momento, Marcatti prepara sua segunda adaptação de um clássico da literatura: "É uma versão de Os Miseráveis (de Victor Hugo) para a Companhia das Letras, que ele está encarando como o trabalho da vida dele", revela Pedro.

"Ele tem dificuldades com histórias longas, mas a editora está apoiando. Ele mesmo escolheu a obra. Não teve lei de incentivo nem empurraram nada", diz.

