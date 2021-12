"A ficção me dá mais prazer do que o ensaio", diz Frei Betto

Aos 70 anos, Frei Betto acaba de lançar dois livros. Com o infantil Começo, Meio e Fim (Rocco, R$ 29,50 ) e a coletânea de ensaios Reinventar a Vida (Vozes, R$ 25), o dominicano que se destacou como ativista político e social chega à marca de 60 títulos publicados. No primeiro, ele apresenta às crianças a ideia da morte, rito de passagem mal explicado pelos pais. No segundo, onde mora, o escritor duas vezes vencedor do Prêmio Jabuti aborda temas como sabedoria, consumismo e terrorismo. Nesta entrevista, concedida por telefone do Rio de Janeiro, Frei Betto fala das novas obras, do ofício de escritor e, claro, de política.



Como é a sua rotina de escrita?

Reservo 120 dias, um terço do ano, só para escrever. Não são seguidos, mas são sagrados. É a primeira agenda que faço, já reservando o período que me isolo só para escrever ficção. Crônicas, eu escrevo até no aeroporto.



O que determina essa divisão entre ficção e não ficção na sua obra?

Em geral, eu produzo os livros de ensaio um pouco sob pressão, os editores pedem um livro sobre tal tema. Na ficção, tenho toda a liberdade de ficar grávido da história e do tema e desenvolver dentro do meu tempo. Por isso que a ficção me dá mais prazer do que o ensaio.



De onde surgiu o desejo de escrever para crianças sobre um tema difícil, a morte?

Minha mãe faleceu em 2011 e, no réveillon, que eu passava com ela, me veio uma saudade. Tenho 16 sobrinhos e 18 sobrinhos-netos, aí me veio essa ideia de falar para as crianças de um tema que tem pouca literatura. Toda criança de 4 a 9 anos começa a fazer pergunta sobre a morte e nem sempre os adultos sabem responder. Fica um vazio na cabeça, a coisa não realizada.



Como a religião é tratada em Começo, Meio e Fim?

O texto é aberto para quem crê e quem não crê. Não quis usar o livro para dar a minha concepção cristã, quis colocar a questão amorosa. Como eu creio que Deus é amor, acho que está nas entrelinhas essa presença de Deus que nos acolhe do outro lado da vida.



Como o senhor vê a relação entre literatura e engajamento político?

Do ponto de vista da ficção, o autor deve ser engajado, mas não fazer obra engajada, senão a gente cai naquela coisa horrorosa que é o realismo socialista. Em ensaios, artigos, o autor tem todo o direito de expressar sua ideologia e visão de mundo.



Um dos ensaios de Reinventar a Vida começa com a seguinte frase: "Procura-se um autor que decifre o enigma deste estranho personagem: a esquerda brasileira". O senhor seria um desses autores?

Faço muito esforço no sentido de entender a esquerda porque acho que uma das grandes falhas desse início de século 21 foi praticamente o desaparecimento da esquerda. Na Europa, com toda crise econômica, não existem segmentos de esquerda propondo uma alternativa. Na América Latina, existem, inclusive ocupando governos. Nós temos hoje quatro ex-guerrilheiros como chefes de estado: Salvador Sánchez (El Salvador), Daniel Ortega (Nicarágua), Mujica (Uruguai) e Dilma (Brasil). A esquerda está perdida porque, mesmo quando chega ao poder, ela não tem feito reformas de estrutura. A esquerda está fazendo concessões muito fortes.



O que significa ser de esquerda hoje no Brasil?

Hoje, pelo menos essa que está no poder, é uma esquerda que perdeu o horizonte em termos de produzir transformações estruturais. Nós não tivemos nesses anos todos de governo do PT nenhuma reforma de estrutura, nem agrária, nem tributária, nem política. Embora eu continue eleitor do PT, faço essa crítica de uma esquerda que se acomodou ao mercado.



A polarização entre esquerda e direita é ultrapassada?

O debate é ultrapassado, o que é importante hoje é reforçar os movimentos sociais, porque uma sociedade civil organizada e mobilizada consegue pressionar o governo.



Como o senhor vê os protestos que aconteceram no País em junho de 2013?

Vejo como extremamente positivo, porque é um movimento que veio no bojo de que o governo havia concedido muitos direitos pessoais ao brasileiro (aquisição de crédito, Bolsa Família), mas não o social. Ficou faltando saúde, educação, moradia, saneamento, transporte. O governo falava que não tinha dinheiro e as pessoas se deram conta que não era verdade, porque o dinheiro apareceu para construir as arenas da Copa.



Que legado eles deixaram?

Num processo eleitoral, muitos, sobretudo jovens, vão ficar com o espírito mais crítico. Foi uma grande iniciação política para as novas gerações.



Faltava isso desde o movimento dos caras pintadas?

Estava faltando, inclusive eu achava que não havia mais mobilidade, todo mundo estava pensando no próprio umbigo e isso foi desmentido pelas manifestações.



Que valores foram perdidos na formação de jovens nas gerações depois da sua?

A solidariedade. Sou de uma geração que tinha como referência pessoas altruístas e solidárias como Che Guevara, Luther King, Gandhi, Mandela. Hoje quem são os mitos da garotada? Michel Teló, Lady Gaga, Sebastian Vettel. Não tenho nada contra essas pessoas, mas não são propriamente exemplos de solidariedade.

