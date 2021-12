A beleza e a sabedoria de expressões da cultura popular

A médica potiguar Helenita de Hollanda sofre de insônia. Para driblar a falta de sono, costuma pensar em músicas, filmes e ditados populares. Numa dessas noites em claro, admirou-se com quantos ditados conseguia lembrar-se.

Levantou-se e anotou tantos quantos conseguia lembrar. Quando se deu conta, já era dia. A folha de papel contava duzentos ditados. Foi depois disso que Helenita passou a coletar os dizeres populares que, agora compilados, ela lança em livro nesta sexta.



Como Diz o Ditado... (Edições Alba, 489 p., R$ 40), com seus 6.122 dizeres, mais alguns milhares de quadrinhas, frases feitas, alcunhas e gírias matutas, traduz o amor de Helenita pela sabedoria popular, além de legá-las às gerações posteriores.



"Esse livro é resultado do meu amor pela humanidade e seus saberes, pelo Brasil e seus encantos", declara Helenita.



A médica é tão fascinada pela cultura popular que, na verdade, este livro é apenas o primeiro volume de uma série de seis que ela planeja ir lançando nos próximos anos.



"O segundo volume, que eu pretendo lançar no fim do ano, é sobre superstições e crendices. O terceiro é sobre religiosidade; o quarto aborda hábitos e costumes; o quinto, medicina popular, e o sexto, a casa e o trabalho", enumera.

Mais Médicos

Um fato definitivo nesse trabalho de Helenita foi sua opção de se afastar da medicina privada e se alistar no programa Mais Médicos, do Governo Federal. "Em 2010 fui para o interior trabalhar. Deixei minhas especializações em cardiologista e Ultrassonografia Vascular e segui o dizer de Câmara Cascudo (folclorista): 'o homem se aprende no homem e não no livro'", ensina.



Interessada em conhecer os territórios identitários baianos, doutora Helenita morou e trabalhou em Mucugê (Chapada Diamantina) Xique-Xique (Vale do São Francisco), Tucanos (Nordeste Baiano), São Félix, Maragogipe e Cachoeira (todos no Recôncavo).



"Cada região tem seus ensinamentos. E nessas comunidades eu podia interagir e descobrir o seu repertório de saberes e crendices", conta.



Agora, cinco anos depois, ela disponibiliza um material que, reunido, é de raro valor cultural. "Tenho quatro filhos e netos e volta e meia eles me dizem que só eu falo isso, que essa linguagem meio que se perdeu", conta Helenita.



"Cheguei a conclusão que até mesmo a cultura oral precisa da cultura escrita para sobreviver", observa.



Como diz um dos ditados coletados pela própria Helenita, "trabalho mostra o que o homem é".

